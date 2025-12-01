Анализатор: Среброто има потенциал да е инвестицията на десетилетието

Въпреки че пазарите очакваха корекция, в петък видяхме изключително рядък ръст в цената на среброто. На фона на нарастващото потребление среброто се превръща в една от топ инвестициите на десетилетието. Това каза Иван Георгиев, дилър в "Топ Голд", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той изтъкна, че все още среброто е далеч от рекорди като този през 1980 г., ако сравняваме цената му с инфлацията и покупателната способност, но се очакват нови движения нагоре.

Иван Георгиев посочи, че среброто изоставаше от златото в продължение на доста време, но винаги при бичи пазари то догонва и дори настига златото. „Това е началото на сериозните движения при среброто – в следващите 5 години очаквам да видим трицифрени стойности“, посочи гостът. И допълни, че при среброто основната част от търсенето е индустрията. Металът участва в създаването на почти всички модерни технологии – панели, телефони и лаптопи. Китай оспорва доминацията на САЩ и безспорно ще използва среброто като стратегическо преимущество спрямо своите конкуренти, каза още събеседникът.

„Китай е третият по големина производител на сребро и отговаря за голяма част на производството на слънчеви панели – това прави Китай един от най-големите потребителите на сребро. Употребата на сребро нараства експоненциално, което превръща среброто в една от топ инвестициите на десетилетието“, посочи Георгиев.

Анализаторът посочи и друг фактор в полза на възходящия тренд при среброто. Международният валутен фонд наскоро предупреди банките и фондовете, че държат в портфолиата си голям брой активи без покритие, което създава риск за финансовите системи. „Това създава перфектната буря за среброто, което може да позволи на среброто да се доближи до върха си, пречупен през инфлацията – малко над 200 долара“, каза той.

Гостът добави, че догодина предстои избор на председател с нов мандат на Фед и със сигурност новият председател ще е с мандат за намаляване на лихвите, което също е добра новина за среброто.

„При среброто тенденциите ще са същите като при златото, но на стероиди“, прогнозира събеседникът. В близките пет години е много вероятно да видим голям пробив. Ако търсим асиметрии и предпоставки, няма по-подценен актив от среброто. Корекции със сигурност ще има, но дългосрочният тренд е нагоре, категоричен е гостът.

Материалът не е препроъка за взимане на инвестиционно решение!

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.