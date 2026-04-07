Инвеститори и спекуланти се оттеглят от пазара на имоти у нас

Сделките с жилища у нас спадат, но не и цените, каза Борис Димитров, изпълнителен директор на „Кредит Навигатор“

11:11 | 07.04.26 г.
На имотния пазар в България все още не се наблюдава реална промяна, но инвеститори, които са били в подготвителна фаза на стартиране на даден проект, предпочитат да изчакат. От началото на годината липсват и спекулантите, които са били активни на пазара, като са купували имот в начална фаза на строителство, изчаквали са достигане на етап около акт 15 и са препродавали имота. Това каза Борис Димитров, собственик и изпълнителен директор на „Кредит Навигатор“, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Очакването за ускоряване на инфлацията, от една страна, кара хората да инвестират в имоти, тъй като утре активът ще струва повече. Но при силно повишаване на цените някои хора ще задържат потенциална покупка, която са обмисляли“, посочи той.

Според госта най-важните критерии, които определят активността на имотния пазар, остават непроменени. Това са нивото на безработицата и на инфлацията, перспективите пред доходите на потенциалните купувачи и цената на кредита.

От началото на април някои банки дори подобряват условията си за крайните клиенти, както по отношение на изискванията си към тях, така и ценово, съобщи Димитров.

Експертът описа картината на имотния пазар към края на първото тримесечие. По думите му жилищният пазар в България регистрира спад в броя на сделките през първото тримесечие, но той все още не се отразява на цените, тъй като е в рамките на 5%. Срокът от вземането на решение за покупка на имот до осъществяването на сделката се увеличава – ако миналата година това ставаше в рамките на дни, сега са нужни два месеца.

Според Димитров това задържане на предложения на пазара е спомогнало за балансирането му, тъй като силните ръстове при сделките и цените на жилищата през последните години породиха въпроси дали те са здравословни, а анализатори често характеризираха пазара като балонизиран.

„В момента всички потенциални купувачи и продавачи са напрегнати и са в изчаквателна позиция, за да разберат как войната в Иран и поскъпването на енергийните ресурси ще се предадат по веригата, какво ще се случи с остатъчния разполагаем доход на домакинствата.“

Според госта хората с по-ниски доходи ще бъдат най-силно и непосредствено засегнати от ускоряване на инфлацията, докато при тези от средната прослойка, които са основният двигател на имотния пазар и разчитат най-много на ипотечно кредитиране, засега не се забелязват сериозни отклонения в жалението им да купуват имоти.

Въпреки по-спокойното начало на годината от гледна точка на брой реализирани сделки, Димитров посочи, че инерцията в системата се запазва, като БНБ продължава да отчита рекордни ръстове в ипотечното кредитиране от близо 28%. За сравнение, средният ръст на отпуснатите ипотечни кредити в страните членки на ЕС по данни на Европейската централна банка (ЕЦБ) е малко над 3% през 2025 г.

Банките очакват и към края на 2026 г. да има ръст в реализираните обеми от ипотечни кредити, но форсмажорни обстоятелства като войната в Иран може да окажат сериозно влияние върху потребителите в бъдеще, изтъкна Димитров.

Шматарок
преди 1 час
въпроса е как държавата проспива спекулата описана по-горе, която води до изкуствено завишени цени, които са в пряк ущърб на хората с реални нужди от жилище. кой ще накажемазните брокери за участието им в балона и спекулантите, които направиха повече пари от строителите..защо едно ФЛ взима жилищен на 2.6%, а България се финансира като държава на 4+..да не се окажа прав, но ако дойде болка тя ще е голяма.като има разбира се шанс и да НЕ дойде, все пак сме в България, цените може да се удвоят!
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Споко и цените ще захвърчат надошу, не само броя на сделките. Просто сме в момента на преялите от последните години и птлни с кеш строителни фирми и инвеститори, дето сега подскачат "кой бе, аз ли ще свалям цените, яяя.." Така беше и предишния път, 2009та дойде кризата, 2012 цените бяха на дъното с -40%. Търпение трябва.
