Човек или машина? Генерираната от AI музика се оказва практически неразпознаваема

Шокиращите 97% от слушателите не могат да разграничат песните, създадени от изкуствен интелект (AI), от тези, композирани от хора, показа проучване на Deezer–Ipsos в сряда. Това подчертава нарастващите опасения, че изкуственият интелект може да промени коренно начина, по който се създава, консумира и монетизира музиката, пише Ройтерс.

Резултатите от проучването, за което Ipsos е анкетирала 9000 участници в осем държави, включително САЩ, Великобритания и Франция, подчертават нарастващите етични опасения в музикалната индустрия, тъй като AI инструментите, способни да генерират песни, повдигат въпроси за авторските права и заплашват прехраната на музикантите.

Проучването показва също, че повечето слушатели искат ясно обозначаване на музиката, генерирана от AI, посочва музикалната стрийминг платформа Deezer.

Проучването установява, че 73% от анкетираните подкрепят ясното посочване, когато се препоръчват песни, генерирани от изкуствен интелект, 45% търсят опции за филтриране, а 40% казват, че биха пропуснали изцяло AI генерираните песни. Около 71% изразяват изненада от неспособността си да разграничат песните, създадени от хора, от синтетичните.

Deezer, която има 9,7 млн. абонати, отчита ръст на подаваните всеки ден AI песни до над 50 хиляди – около една трета от общия брой качвания, което е значително увеличение от дела от 18% през април. Платформата въведе маркиране и изключи AI произведените песни от редакционните плейлисти и алгоритмичните препоръки, за да насърчи прозрачността.

„Убедени сме, че креативността се създава от хора и те трябва да бъдат защитени“, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на Deezer Алексис Лантерние, призовавайки за прозрачност.

Лантерние отбеляза сложността на въвеждането на диференцирани структури на плащане за AI музика, заявявайки, че „мащабната промяна“ в политиките за възнаграждение остава предизвикателство. Deezer също така започна да изключва фалшивите стриймове от плащанията на авторски права.

Проблемът получи внимание по-рано тази година, когато AI групата The Velvet Sundown привлече 1 млн. слушатели в Spotify месечно, преди да бъде разкрит синтетичният ѝ произход.

Universal Music Group наскоро уреди дело за авторски права с AI музикалната компания Udio. Въпреки че финансовите условия не бяха разкрити, страните планират да пуснат платформа за създаване на музика, задвижвана от AI, през 2026 г., като използват лицензирана музика за обучение на инструмента.

Във вторник съд в Мюнхен постанови, че ChatGPT на OpenAI нарушава германските закони за авторското право, като възпроизвежда текстове на песни – решение, което компанията заяви, че може да обжалва.

Нагласите на потребителите към изкуствения интелект в медиите остават смесени. Проучване на Luminate от май установи, че по-голямата част от американската публика е безразлична или приема използването на изкуствен интелект в киното за задачи като визуални ефекти, но е скептична към сценарии, написани от изкуствен интелект, или AI актьори.