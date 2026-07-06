Миньоните отново завладяха екраните в САЩ с премиера за 61 млн. долара

Миньоните изпревариха „Играта на играчките 5“ в боксофис класацията през уикенда около 4 юли в САЩ, макар и с малка разлика, съобщава Associated Press.

„Миньони и чудовища“ – седмият филм от поредицата „Аз, проклетникът“, е спечелил 36,4 млн. долара от продажбата на билети през празничния уикенд, според оценките на студиото за Северна Америка. „Играта на играчките 5“ – хитът, който миналата седмица изпревари „Супергърл“, е генерирал около 31 млн. долара.

Филмът за Миньоните, в който хитрите помощници търсят филмова слава през Златната ера на Холивуд, излезе в сряда и събра около 61,4 млн. долара през първите си пет дни, според оценките на студиото. Миньоните са популярна поредица в цял свят, а „Миньони и чудовища“ събра 160 млн. долара на глобално ниво през дебютната си седмица.

Зрителите, търсещи патриотична тема в разгара на честванията по повод 250-годишнината на САЩ, имаха възможност да изберат „Младият Вашингтон“. Филмът дебютира на трето място с приходи за близо 21 млн. долара. Филмът разказва за службата на Джордж Вашингтон по време на Френската и индианска война.

Това остави „Супергърл“ на четвърто място с малко под 10 млн. долара в боксофиса – рязък спад със 74% спрямо разочароващия дебютен уикенд.

Боксофисът приходите за уикенда отбелязаха спад от около 24% в сравнение със същия период на миналата година, показват данни, събрани от Rentrak, въпреки че през това лято се наблюдава ръст от близо 12% спрямо същия период на 2025 г. Това се дължи отчасти на нискобюджетните хитове сред поколението Z – „Обсебване“ и Backrooms, които заеха шесто и седмо място, след „Денят на истината“ на Стивън Спилбърг.