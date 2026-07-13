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Кризата с чиповете за памет тласна доставките на смартфони в света до 13-годишно дъно

Samsung си върна първото място с пазарен дял от 24%

18:59 | 13.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Доставките на смартфони в света са намалели с 11% през второто тримесечие и са достигнали най-ниското си ниво за периода от 2013 г. насам, след като продължителният недостиг на чипове за памет тласна нагоре цените на устройствата и подкопа търсенето, сочат данни на Counterpoint Research, цитирани от Ройтерс.

Apple не се вписва в тенденцията и отбелязва ръст от 3% на доставките, с което делът ѝ от световния пазар достига рекордните 20% през тримесечието благодарение на устойчивото търсене на гамата ѝ от премиум iPhone-и и запазването на цените без промяна. Въпреки това анализаторите очакват повишения на цените през следващите месеци.

Цените на чиповете за памет продължават да нарастват, тъй като доставчиците отдават приоритет на клиентите си сред центровете за данни за изкуствен интелект пред клиентите от областта на електрониката, което принуждава производителите да прехвърлят по-високите цени на компонентите на потребителите чрез увеличаване на цените, особено на евтините и средния клас устройства.

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Samsung си върна първото място с дял от 24%, като се възползва от силните продажби на флагманската си серия Galaxy S26, по-добрата наличност от продукти и по-малкото ценови увеличения на пазари като Индия и Близкия изток.

Xiaomi, Oppo и Vivo отчитат най-значителните спадове на доставките сред водещите производители на смартфони, което отразява по-голямата им експозиция към евтини и среден клас устройства.

Counterpoint запази очакванията си, че доставките на смартфони в света ще спаднат с около 14% тази година и заяви, че недостигът на чипове за памет вероятно ще се задържи и през 2027 г.

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Последна актуализация: 18:59 | 13.07.26 г.
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