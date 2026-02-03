Франция готви забрана за ползването на Google Meet, Zoom и Teams от чиновници

Френското правителство подготвя забрана за използване на американски платформи, включително Google Meet, Zoom и Teams, от страна на държавните служители, пише европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници в Париж. Според тях се предвижда скоро преминаване на комуникациите към приложение за видеоконферентна връзка Visio, което е разработено от френската компания Outscale.

В същото време европейски депутати настояват председателят Роберта Мецола да се откаже от американски технологии и хардуер. В Германия пък търсят европейска алтернатива на американската компания за анализи Palantir. Швейцария наскоро отказа да сключи договор с компанията, опасявайки се от изтичане на информация.

В Давос беше обявен стартът на европейската социална медия W, очевиден конкурент на X на Илон Мъск, която е обект на все по-голям брой дела и глоби за нарушаване на европейските правила по отношение на съдържанието.

Доскоро подобни мерки се свързваха с позициите на Европа и САЩ по отношение на Китай и са предизвикани от опасенията, че Пекин може да се възползва от своите устройства и софтуер, за да получи достъп до чувствителна информация. Но сега започва да става реалност и в отношенията към доскорошния най-близък съюзник - САЩ.

Според коментари на дипломати пред Politico целта е бавното отдръпване на Европа от САЩ и то е видно не само по отношение на технологиите, а и също така в областта на енергетиката и отбраната.

По отношение на енергетиката страните от ЕС имат голяма зависимост от американския втечнен газ, но също така структурата на този пазар е такава, че алтернатива много бързо може да бъде намерена, особено на фона на увеличаващите се доставчици, включително и от Африка и Близкия изток. А в Брюксел са категорични, че няма да допуснат замяната на една зависимост (от Русия) с друга. По отношение на руския газ обаче ситуацията в Европа е по-различна, защото "Газпром" не допускаше друг до газопроводите към Европа.

Представителите на ЕС са категорични - по отношение на САЩ не става въпрос за разделяне или прекъсване на десетилетните връзки, а за "намаляване на риска". Процесът сигурно ще отнеме известно време. В изпълнение на това Европейската комисия (ЕК) сключи търговско споразумение с Меркосур и Индия, както и активизира работата по подобна договореност и с Австралия.

Отбраната обаче е трудният момент в усилията за намаляване на зависимостта от САЩ - от Втората световна война насам Европа разчита на НАТО, в което САЩ играят основна роля, за гарантиране на защитата. С Доналд Тръмп в Белия дом обаче европейските лидери започват все повече да се съмняват, че Вашингтон ще изпълни ангажиментите си. През миналия уикенд консервативни лидери от общността се събраха в Загреб и темата за сигурността беше основната, пише още Politico.

Изданието напомня, че в Договора за ЕС е предвидена клауза за обща отбрана, но доскоро тя изглеждаше като просто добавен текст - настроенията в европейските столици бяха, че на ЕС не е нужна дублираща НАТО структура. В Хърватия обаче е възложено на двама от лидерите да разработят концепция за собствена сигурност. Кои са те - все още не е ясно, но все по-видимо става, че в Европа вече са готови да платят цената.