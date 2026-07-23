България отново е лидер в ЕС по ръст на продажбите на хибриди през юни

След като България отчете най-голям ръст на продажбите на нови хибридни леки коли в Европейския съюз (ЕС) през първите пет месеца на годината, страната ни отново е лидер по този показател и през юни, показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA).

Продажбите на хибриди в България се увеличават със 114,3% до 345 превозни средства през юни, най-големият ръст в тази категория сред страните в блока. Година по-рано обемите на хибридите, продадени на българския пазар, достигат 161 превозни средства.

Търсенето на плъгин хибриди се увеличава със 124,6% до 128 броя от 57 броя година по-рано.

Регистрациите на изцяло електрически модели в България растат със 135,5 на сто до 478 броя, засенчвайки по обеми плъгин хибридите и хибридите взети заедно.

Продажбите на бензинови коли напредват с 3,3% до 3613 превозни средства, докато търсенето на дизелови модели се увеличава с 31% до 888 автомобила през юни.

Първо полугодие

През първите шест месеца в България са регистрирани общо 25 957 нови леки автомобила, което представлява увеличение от 7,9% спрямо същия период на 2025 г., съобщава БТА, цитирайки данни на ACEA.

Най-голям ръст е отчетен при изцяло електрическите автомобили, чиито регистрации почти са се удвоили до 2029 автомобила, което е 95,8% повече на годишна база. Значително увеличение има и при хибридните автомобили, където продажбите нарастват със 105 на сто до 1607 броя. При плъгин хибридите търсенето расте със 75,8 на сто до 480 автомобила.

Регистрациите на бензинови автомобили намаляват с 3% до 17 808 броя, докато при дизеловите автомобили е отчетен ръст от 11,6 на сто до 4004 регистрации.

Европейски пазар

Регистрациите на нови автомобили в ЕС са се увеличили с 5,7% през първото полугодие, като силното представяне през юни допринася за положителния резултат въпреки продължаващите геополитически рискове, съобщава БТА.

Пазарът продължава да се възползва от силното потребителско търсене на автомобили с електрифицирано задвижване, подкрепено основно от мерките за насърчаване на пазара. Хибридните автомобили запазват позицията си на най-предпочитан избор с дял от 37,3 на сто от новите регистрации. Изцяло електрическите автомобили достигат пазарен дял от 20,7%, а плъгин хибридите – 9,8%.

През първите шест месеца на годината в ЕС са регистрирани 1 220 890 нови изцяло електрически автомобила, което е увеличение на пазарния им дял от 15,6% година по-рано до 20,7 на сто. Ръст е отчетен на три от четирите най-големи пазара, които формират 63 на сто от всички регистрации на електромобили – Франция (62,9%), Германия (48%) и Дания (41,2%). В Белгия увеличението е 8,2%.

Регистрациите на хибридни автомобили са нараснали до 2 198 148 броя, подкрепени от ръст в Италия (23%), Испания (20,8%), Германия (6,9%) и Франция (3,2%).

Регистрациите на плъгин хибриди растат до 577 735 автомобила, водени от Италия (84,3%), Испания (39%) и Германия (17,9%). Делът им достига 9,8 на сто спрямо 8,5% през същия период на 2025 г.

Същевременно регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 17,2 на сто, като спад е отчетен на всички основни пазари. Най-голямо понижение има във Франция (34,2%), следвана от Испания (18,5%), Германия (18,2%) и Италия (17,1%).

През първото полугодие са регистрирани 1 309 153 нови автомобила с бензинов двигател, като пазарният им дял се е понижил до 22,2 на сто спрямо 28,4% година по-рано.

Пазарът на дизелови автомобили също продължава да се свива. Регистрациите им са намалели с 16,5%, а делът им при новите автомобили е спаднал до 7,5% от 9,4 на сто през първото полугодие на 2025 г.