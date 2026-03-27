BYD: България е ключов пазар в дългосрочната ни стратегия

България е сред най-важните пазари за китайския производител на електромобили BYD, който залага на дългосрочно присъствие и локални партньорства в страната. Това коментират Меги Джои, регионален директор на BYD за Финландия, Румъния, България, Балтийските държави и Балканите, и Андрей Дуика, Deputy Country Manager, в интервю за предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Водещият световен производител на превозни средства, използващи нов вид енергия (NEV), официално стартира дейността си в България, отбелязвайки нова стъпка в стратегическата експанзия на компанията в Европа.

Компанията цели да направи високите технологии в сектора на електрическите и plug-in хибридните автомобили по-достъпни за масовия потребител. Стратегията включва не само навлизане на нови модели, но и изграждане на силно потребителско преживяване.

Меги Джои определя България като стратегически пазар за компанията, която вече стъпва в страната с локален партньор и ясна визия за развитие. Фокусът е върху достъпността на технологиите и изграждането на доверие сред потребителите.

„България е много важен пазар за BYD, имаме дългосрочен подход…Целта ни е да направим високите технологии широкодостъпни за всички наши клиенти“, каза Джои.

Глобално лидерство и локални инвестиции

Компанията отчита силни глобални резултати и гледа на регулаторните предизвикателства в Европа като временни. Стратегията им включва засилване на локалното производство и адаптиране на технологиите към специфичните пазари.

„През 2025 година продадохме 4,6 млн. автомобила и сме номер едно на глобално ниво, когато говорим за новоенергийни автомобили. Виждаме ограниченията като краткосрочна ситуация и развиваме стратегия за локални инвестиции“, подчерта Андрей Дуика.

Технологии и иновации в основата на растежа

Според компанията успехът ѝ се дължи на мащабни инвестиции в изследвания и разработки, както и на силна вътрешна инженерна база. Това позволява на BYD да се отличава в условията на засилена конкуренция и ценови натиск.

„Използваме наши собствени технологии. Имаме повече от 100 000 инженери, които развиват около 45 патента на работен ден. Опитваме се да се развиваме като компания“, каза Дуика.

Цени, конкуренция и позициониране в Европа

От BYD подчертават, че цените на автомобилите се определят от пазарните условия, но компанията се стреми да предлага висока стойност спрямо вложените технологии и оборудване. Конкуренцията в Европа се разглежда като положителен фактор за потребителите.

„Първо цените се определят от пазара, това е локално, не е нещо, на което производителят да може просто да повлияе. Когато говорим за нашите цени, ние сме много конкурентни спрямо нашите технологии и стандартите, които поставяме. Имаме пет звезди стандарт за европейски коли“, каза Дуика.

