България е първа в ЕС по ръст на продажбите на хибриди от началото на годината

България е първа в рамките на Европейския съюз (ЕС) по ръст на продажбите на нови хибридни автомобили за периода януари-май, показват данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Продажбите на хибриди на българския пазар през първите пет месеца на годината нарастват със 103,8% до 1219 превозни средства спрямо 596 превозни средства година по-рано.

Страната ни се представя силно и по отношение на регистрациите на изцяло електрически коли (BEV) и плъгин хибриди. Продажбите на BEV на родния пазар нарастват с 87,2% в периода януари-май до 1565 превозни средства спрямо 836 превозни средства година по-рано. Регистрациите на плъгин хибриди се увеличават с 63% до 352 превозни средства спрямо 216 автомобила за същото време на предходната година.

Делът на електромобилите в България достига 7,6% към края на май, а пазарното присъствие на хибридите и плъгин хибридите е съответно 5,9% и 1,7 на сто от общите продажби.

При другите видове задвижвания продажбите на бензинови коли на българския пазар се свиват с 1,9% до 14 913 превозни средства спрямо 15 201 превозни средства година по-рано. Търсенето на нови дизелови модели расте с 8,8% до 2152 превозни средства спрямо 1978 автомобила за същия период на 2025 г.

Делът на бензиновите коли от общия автомобилен пазар в България достига 72,7%, а този на дизеловите автомобили е 10,5%.

Разпределение на различните видове задвижвания автомобили по пазарен дял в България. Графика: АСЕА

Ситуацията в Европа

През първите пет месеца на годината регистрациите на нови автомобили в ЕС се увеличават с 4% до 4 748 801 превозни средства спрямо 4 565 818 превозни средства година по-рано. Резултатът показва силно начало на годината на фона на геополитическите неблагоприятни фактори, които помрачиха перспективите, изтъкват от АСЕА.

Пазарът продължава да се възползва от силното потребителско търсене на електрифицирани коли на ключови европейски пазари, поддържано от нови и ревизирани данъчни облекчения и схеми за стимулиране. Хибридните превозни средства остават най-популярният избор за задвижване сред купувачите, докато BEV представляват една на всеки пет регистрации в блока, добавят от ACEA.

Към края на май пазарният дял на BEV расте до историческите 20%, увеличение спрямо отчетените година по-рано 15,3%. Хибридите достигат 37,8%, а плъгин хибридите държат 9,7% от пазара.

Динамика при обемите на продажби на нови коли в ЕС през последните 12 месеца. Графика: АСЕА

През първите пет месеца на годината в ЕС са продадени 950 521 нови BEV. Това е ръст от 35,7% на годишна база. Три от четирите най-големи национални пазара в региона формират 63% от обемите. В Италия продажбите растат със 75,7%, във Франция – с 55,4%, а в Германия – с 40,9% на сто. Регистрациите в Белгия напредват значително по-бавно – с 2,8%.

Продажбите на нови хибриди в блока се увеличават с 12,1% до 1 795 071 превозни средства, подкрепени от растежа в Италия (+24,5%) и Испания, където регистрациите се увеличават с 19,5 на сто. Германия отчита по-умерен ръст – 5,4%, както и Франция – 2,2 на сто.

Регистрациите на плъгин хибриди в ЕС напредват с 22,1% до 460 217 превозни средства. Това се дължи на нарастващите обеми на ключови пазари като Италия (+84,9%), Испания (+46,5%) и Германия (+16,1%).

Продажбите на нови бензинови коли се свиват с 18,2% до 1 065 071 превозни средства, а търсенето на дизелови автомобили се понижава с 16,6% до 361 971 превозни средства.

Делът на бензиновите коли от общия европейски пазар се свива до 22,4% към края на май, а този на дизела спада до 7,6 на сто.

Разпределение на различните видове задвижвания автомобили по пазарен дял в ЕС. Графика: АСЕА

Производителите

Volkswagen запазва лидерското си място в Европа с продадени 1 267 224 превозни средства за първите пет месеца на годината. Това представлява ръст от 1,5% на годишна база. Пазарният дял на германския концерн достига 26,7%.

Stellantis отчита 5,7% ръст на продажбите в региона до 794 708 превозни средства и пазарен дял от 16,7%.

Регистрациите на френската група Renault се свиват с 6,2% до 484 717 превозни средства, като пазарният дял достига 10,2%.

При китайските компании Geely се класира най-високо с пазарен дял от 2,6%, следвана от SAIC Motor с 2,1% и BYD с подобен пазарен дял.