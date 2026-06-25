Какъв е шансът България да привлече пълноценно автомобилно производство

Новината, че България подновява производството на автомобили с изцяло българската кола GWM Ora 5, която ще се произвежда край Ловеч от ноември тази година, е много добра, тъй като всяко автомобилно производство в страната носи добавена стойност за икономиката, работни места и престиж на картата на всички производители, които търсят къде да позиционират производството си. Това каза Александър Костадинов, председател на Асоциацията на автомобилните производители, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria, изразявайки надежда някой ден България да има и пълноценно производство на автомобили.

Автомобилното производство носи огромна добавена стойност за икономиката, тъй като не става въпрос само за завод, в който работници сглобяват автомобили, то е свързано и с десетки, дори стотици доставчици, всеки от които локализира част от производството си в страната, в която се произвеждат автомобилите, отбеляза Костадинов. Това ще помогне на икономиката и да бъде по-експортно ориентирана, добави той.

Според него страната ни има немалки шансове да привлече подобна милиардна инвестиция, тъй като в Източна Европа страни като Словакия, Чехия, Унгария вече са преситени с автомобилни заводи. България има и своите предимства откъм географско разположение, тъй като е мост между азиатските и европейските пазари, разполага с добра правна рамка и данъчна система, а също и с квалифицирани кадри, посочи събеседникът.

В същото време стандартът в страната ни все още не е като в Германия или Люксембург и в случая това също би било плюс, допълни той.

„Ако България съумее да привлече подобно производство, това ще се превърне в най-голямата индустриална инвестиция, а компанията ще стане най-големият износител в страната“, посочи Костадинов. По думите му ако автомобилното производство се случва в България, цените за българските потребители ще бъдат по-добри, тъй като производителят по всяка вероятност ще има по-специфична ценова политика за местния пазар.

От подобно развитие биха спечелили всички – регионът, в който ще се позиционира заводът, правителството, което иска да стимулира развитието на икономиката, хората, които биха купували такъв тип автомобили, смята гостът.

Вижте целия разговор във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.