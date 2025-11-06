Битката за Покровск се ожесточи, украинското знаме се върна над Общинския съвет

За рязко увеличаване на бойните действия в Покровск сочат данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) pа 5 ноември. Регистрирани са 100 атаки, което е двойно повече спрямо средното в предишните дни. 425-та щурмова бригада показа видео с възстановяване на украинския флаг над сградата на Общинския съвет в града.

Според проекта DeepState по-голямата част от Покровск е в "сивата зона", тоест не се контролира от нито една от двете воюващи страни, и няма данни за обкръжение на войскови части. Анализите показват, че в града действат щурмови групи, които опитват да избегнат дроновете на противника, и се водят тежки улични боеве. Сред основните цели и за двете армии са операторите на дронове.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че руските военни провеждат операции, облечени в цивилни дрехи, което е нарушение на международното право. По този начин руските части в много от случаите са успели да преминат през защитата на Украйна.

ВСУ отбелязва, че ситуацията е много тежка и от разпространените данни става ясно, че украинците все още не могат да спрат навлизането на руските части в града. Украйна продължава хода напред от Добропиля и са изпратени подкрепления - и в жива сила, и с техника за укрепване на фланговете в Покровск и съседния Мирнохрад.

"Има нужните резултати от нашите войскови части, които се сражават в това направление", каза украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1351-ия ден от пълномащабната война.

Руски военни кореспонденти потвърждават изпратените подкрепления и контратаките, които извършват украинците по фланговете. Според други публикации обаче украинските защитници на Покровск остават в обкръжение и са започнали да се предават.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за миналото денонощи сочи за интензивни боеве още и в Лиманското (27 атаки) и в Костянтивинското направление (35 атаки). В свързаното с Покровск Олександривско направление са регистрирани 31 атаки.

Руски военни кореспонденти съобщават за контраатаки на украинските военни, вероятно подкрепени с операция на военното разузнаване, което ограничава настъплението в Запорожката област. През октомври имаше публикации за пробив около Орихив и окупацията на Мала Токмачка, които после не бяха потвърдени. ВСУ съобщава за една атака в Орихивското направление.

Общо данните сочат 276 атаки спрямо 154 за цялото предходно денонощие. Това е вторият най-интензивен ден от началото на пълномащабната война. ВСУ съобщи за 293 битки през декември 2024 година Русия е извършила и 55 въздушни удара със 124 управляеми авиационни бомби, както и 4300 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 4000 fpv-дрона.

Дискусиите в Украйна за Покровск също се ожесточава

В общественото пространство в Украйна спорът е по оста трябва ли да се защитават руините, в които е превърнат градът, или да бъдат изтеглени и запазени военните. В Покровск са изпратени елитни части - мотивирани, добре обучени и оборудвани, и тяхната загуба би била голям удар за украинската армия и може да повлияе на защитата и на други части на фронтовата линия.

Според украински военни анализатори решението за задържането в града е на военно-политическото ръководство и вероятно то е взето на базата на фактори, които не са известни на всички. Покровск открива широко поле за движение към Днипропетровска област, както и за окупацията на Донецка област.

Украйна удари една от най-големите електроцентрали в Русия

Украйна продължава да атакува енергийните обекти на Русия и сутринта на 6 ноември има данни за мащабен пожар в третата най-голяма термична централа в страната - в Волгореченск (Костромска област). Централата е газова и е с капацитет от 3720 мегавата. Един от блоковете в централата е с инсталирана мощност от 1200 мегавата, което е най-големият газов блок в световен мащаб.

Според публикации в централата има три попадения, извършени вероятно с ракети, а не с дронове. Дронове атакуваха Волгоградска област, където има данни за пожари в промишлената зона на Волгоград, където е разположена рафинерия на "Лукойл".

Има данни и за взрирове около Донецк, където украинските дронове са поразили склад за боеприпаси, както в Крим - около Симферопол, където вероятно е поразена петролна база. Удари по мрежата остават без електрозахранване няколко населени места в окупираната част на Херсонска област.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 75 дрона, от които 49 над Волгоградска област и 7 над Крим.

Русия обстрелва енергийни обектив в Сумска, Черниговска и Днипропетровска област. Данните за атаките се уточняват, като има данни за удар по ТЕЦ в Камянске (Днипропетровска област). По данни на ВВС на Украйна през нощта са изстреляни 135 дрона, от които системите за ПВО са свалили 108. Има попадения на 27 дрона по 13 локации, но няма повече данни за пораженията.

САЩ са съобщили на Русия за предстоящия тест с Minuteman ІІІ

САЩ са съобщили на Русия за предстоящия тест с междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Преди ден Вашингтон извърши опит с ракетата, способна да носи ядрена бойна глава, от база "Ваденберг" в Калифорния.

Ракетата без боен заряд е прелетя 6800 км до полигон за изпитания "Роналд Рейгън" на Маршаловите острови, съобщиха на сайта на "Ваденберг". Според публикацията тестът е рутинен и трябва да оцени бойната готовност на системата.

Междувременно по време на заседание на Съвета за сигурност на Русия руският президент Владимир Путин даде нареждане да се проучи нуждата от провеждане на ядрени изпитания. Според Песков няма времеви срок за това и анализите ще продължат "колкото е необходимо".

Говорителят на Кремъл уточнява, че Путин не е дал поръчение за подготовката на ядрени изпитания, а за анализиране на целесъобразността за това.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че САЩ са принудени от действията на други страни да подновят ядрените опити. Това изявление беше направено, след като Владимир Путин съобщи за успешни тестове на ракетата "Буревестник" и торпедото "Посейдон".