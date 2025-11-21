Путин отново нападна Зеленски, Киев няма да прави "остри изявления" за плана на САЩ*

"Организирана престъпна група е узурпирала властта в Украйна от март миналата година", заяви руският президент Владимир Путин по време на посещение в командния център на военната групировка "Запад". Кадрите от визитата бяха публикувани от пресофиса на Кремъл.

Коментарът му се отнася до украинския президент Володимир Зеленски, чийто мандат изтече през 2024 година. Според украинската Конституция провеждането на избори във време на война е забранено, липсват и каквито и да е гаранции, че отиването до урните ще бъде безопасно на фона на масираните ракетни удари на Русия по територията на страната.

Според Путин целта на Зеленски е да продължи войната, за да може да остане на власт.

"Ние обаче имаме своите задачи и цели. Основната е да постигнем целите на специалната военна операция и целите, които ни поставя нашата родина и народът на Русия", обърна се Путин към военните командири в щаба.

Украйна получи официално плана на САЩ за прекратяване на войната

Постигането на тези цели е гарантирано в плана за прекратяване на войната, който се коментира в последните часове. От офиса на украинския президент потвърдиха, че документът е представен официално. "Няма да правим остри прибързани изявления", каза Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1366-ия ден от пълномащабната война. Без да дава повече подробности, той посочи, че ще работи по предложенията, така че да бъдат постигнати украинските цели за "реален мир, който няма да позволи ново нападение, който гарантира суверенитета и независимостта на Украйна, както и достойнството на украинците".

"Русия няма желание за мир, а да избегне санкциите и да спечели още време за война", отбеляза Зеленски и допълни, че САЩ имат силата да накарат заявената руска готовност за прекратяване на войната да се превърне в реалност, както и че Украйна не може да загуби подкрепата на САЩ за постигането на мира.

В Европа потвърждават, че не са участвали в консултации по този план и повечето европейски външни министри заявяват, че Украйна също трябва да бъде включена в такива разговори.

От Белия дом коментираха, че работят едновременно с двете страни за плана, въпреки че от разпространените досега точки липсват позициите на украинската страна. В Кремъл също отричат, че участват в разработки и заявяват, че очакват да видят предложения план за края на войната.

Това повдига въпроса дали публично известните точки всъщност е пълният план на САЩ. В Axios, където за първи път излязоха части от плана с 28 точки, се появиха нови подробности, които досега никъде не са оповестявани - 10 години след края на войната САЩ, НАТО и ЕС ще смятат нападание срещу Украйна и друга европейска държава като "нападение срещу трансатлантическата общност", което практически покрива ангажименти по чл. 5 от Устава на НАТО за обща защита.

Мирната капитулация на Украйна

Официално няма потвърждение нито отричане на информацията в редицата публикации по плана от 28 точки, предложен от САЩ. Според източници на информационните агенции текстът е разработен от представителя на Белия дом Стив Уиткоф, заедно с руския преговарящ Кирил Дмитриев в Маями.

Според най-пълния досега вариант, публикуван от украинския депутат Олексий Гончаренко, по силата на този план Русия ще получи контрола върху Крим и Донбас (с териториите, които сега са под контрола на Украйна), а ситуацията в Херсонска и Запорожка област ще бъде замразена, по линията на съприкосновението. Русия се отказва от другите територии, които владее - по няколко населени места в Харковска, Сумска и Днипропетровска област, както и в още два региона (вероятно в Херсонска и Запорожка област). Украйна трябва да се изтегли от Донецка област, която ще бъде обявена за демилитаризирана зона, призната от международната общност като руска територия.

Двете страни ще се откажат да променят това положение по военен път, или всички договорки ще бъдат отменени. Украйна ще намали наполовина армията си и няма да използва или произвежда далекобойни оръжия.

В плана се предвижда отказ на Украйна от членство в НАТО, както и забрана на НАТО да приеме Украйна когато и да е било в бъдеще за свой член. САЩ ще бъдат посредник между НАТО и Русия, за да бъдат изяснени всички въпроси, като Москва ще се ангажира да не напада съседни държави, а НАТО - да не се разширява повече.

САЩ ще управляват руските замразени активи

Киев ще има право да кандидатства за членство в ЕС и да има достъп до европейския пазар, е записано още в плана, показан от Гончаренко. Ще бъде създаден фонд за възстановяване на Украйна, чрез който ще бъде изградена инфраструктура и жилищни сгради, разрушени от Русия. САЩ ще помогнат за възстановяването на газовата инфраструктура на Украйна.

За целта ще се използват 100 млрд. долара от замразените руски активи, които ще бъдат управлявани от САЩ. Вашингтон ще прибира 50% от печалбите, които ще се генерират от тези дейности. Отделно ЕС ще инвестира свои средства за възстановяване на Украйна.

По изчисленията на Световната банка щетите, които е нанесла Русия на Украйна се изчисляват на повече от 500 млрд. долара.

Замразените в Европа руски средства ще бъдат прехвърлени в американско-руски фонд, който ще инвестира в общи проекти от взаимен интерес, които да намалят мотивацията на Русия да нападне отново Украйна.

Русия ще бъде интегрирана отново в световната икономика, санкциите ще отпаднат и ще бъде поканена в Г-8. Ще има и амнистия за военни престъпления на каквото и да е ниво.

Русия обяви Купянск за окупиран

По време на посещението на руския президент в щаба на групировката "Запад" главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов съобщи, че Купянск е окупиран и всички дейности по "прочистване" в града са приключили. Това изявление обаче не се потвърждава от нито един наблюдател, включително и в руските военни канали в Тelegram. Бившият говорител на руското Министерство на отбраната Михаил Звинчук, собственик на канала "Рибар", отбеляза, че през последните дни има лъжливи отчети от Купянск, които ВСУ опровергава с видеа, което надъхва украинските защитници.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание на преувеличените рапорти от Купянск, от които се оплакват руснаци в зоната на бойните действия.

ВСУ също отрече информацията и отбеляза, че се водят битки в града и околностите с проникналите малки щурмови групи. В сводката на Генералния щаб са описани шест атаки - към Пищане и в покрайнините на Купянск.

Интензивни са боевете в Костянтинивка, където миналото денонощие е имало 23 атаки. Най-тежка остава ситуацията в Покровското направление, където ВСУ съобщава за 59 атаки, както и в Олександривското направление с 19 атаки. Тези данни потвърждават заключенията на украинския Център за отбранителни стратегии за забавяне на хода на бойните действия спрямо началото на ноември, когато в Покровското направление бяха регистрирани по средно над 90-100 атаки на ден.

Руски източници отбелязват, че се възползват от гъстата мъгла ,за да се прехвърли въоръжение към района.

Като цяло ВСУ съобщава за 173 бойни сблъсъка на 20 ноември. Русия е извършила и 62 въздушни удара със 145 управляеми авиационни бомби и 3600 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 3400 fpv-дрона.

Русия атакува с авиационни бомби Запорожие

В ранните часове на 21 ноември Русия удари с авиационни бомби Запорожие, където местните власти съобщават за петима загинали и сериозни щети по гражданска инфраструктура. Данните на ВВС за нощните атаки сочат още и удари с авиационни бомби в Днипропетровска област, както и вълни от дронове в различни части на Украйна. Има информация за удари по обекти в Одеса и съседния град Миколаев.

Руското Министерство на отбраната съобщава за 33 унищожени дрона, от които пет над Черно море и четири над Крим. В социалните мрежи се съобщава за взривове около Саки, в близост до местна топлоцентрала. Местни жители отбелязват и взривове около тухларна в Славянск на Кубан (Краснодарския край) и в местна рафинерия.

Зеленски овладя бунта в партията си*

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за среща с представители на своята партия "Слуга на народа", които направиха изявления за смяна на модела на управление. Според депутат от партията президентът ги е уверил, че не е знаел какво се върши зад гърба му и ще съдеяства напълно на проверката на антикорупционните органи. Президентството ще направи и предложения, свързани с борба с корупцията, но оставка на неговия началник на кабинета няма да има, посочвайки, че президентът взима решенията и носи пълната отговорност за служителите в своята администрацията.

Зеленски също така е уверил своите депутати, че не е имал представа какво се върши зад гърба му, посочва още депутатът Никита Потураев пред Oboz.ua. По отношение на преговорите за мир той е гарантирал, че ще бъдат запазени националните интереси.

Русия подготвя морска платформа за дронове, заплашваща САЩ

Руската академия на науките показа разработки за морски дронове, които да бъдат установки за изстрелване на дронове тип Shahed от морето. Според анализите на украинското военно издание Defense Express тези платформи нямат никакъв смисъл за войната в Украйна - разстоянието от Крим до Одеса е около 150 км и с ефективност под въпрос за европейски цели - дроновете Shahed имат далекобойност от над 2000 км, което означава, че изстреляни от Русия или Крим, биха достигнали почти всяка точка от Европа.

Военните анализатори обаче отбелязват, че тази платформа ще даде възможността на руските дронове да достигнат точки в Тихия океан и бреговете на САЩ. Те коментират, че платформата изглежда с много пропуски - отломките след пуска на първия дрон могат да повредят електрониката, оптиката и другите елементи на дрона и вероятно ще направят другите дронове неизползваеми.

* Информацията е допълнена