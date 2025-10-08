Словакия ще строи нов ядрен реактор по американска технология

Словакия и САЩ са постигнали съгласие за изграждане на ядрен реактор, съобщи по време на ядрена конференция в Братислава словашкият премиер Роберт Фицо, съобщи AP. Той не даде повече подробности, но Enerdata посочи, че словашкото правителство е одобрило проекта за строителството на нова ядрена мощност от 1000 гигавата в АЕЦ "Бохунице".

Съоръжението се състои от две централи с общо четири реактора от типа ВВЕР 440. Те са въведени в експлоатация между 1978 г. и 1985 г. В момента в експлоатация са само два от тях и по план се предвижда тяхното извеждане през 2034-2035 година. Двата реактора осигуряват 61% от потреблението на електроенергия в Словакия.

От края на миналата година правителството одобри план за изграждане на нова ядрена мощност с капацитет от 1200 гигавата. Първоначално планът беше да се проведе търг за избор на изпълнител, но според Enerdata в момента Братислава е решила да мине на пряко договоряне с американската Westinghouse. Споразумението с компанията не е подписано и от думите на Фицо не е ясно кога ще се случи това.

Westinghouse разширява присъствието си в Централна Европа, доминирана изцяло от "Росатом" и съветските технологии. Договор за изграждане на нови реактори с компанията имат България и Полша. Чехия пък се обърна към корейската KHNP за изграждането на още два реактора, припомня АР. Преди дни сстана ясно, че Турция също обсъжда със САЩ нови ядрени мощности.

"Росатом" има договор с унгарските власти да изгради два нови реактора в АЕЦ "Пакш". Решението за разширението на съществуващите мощности беше взето от унгарския парламент през 2009 година, а пет години по-късно Унгария и Русия подписаха споразумение за междудържавен заем от 10 млрд. евро за изграждането на двата нови блока. Тогава проектът се оценяваше на 12,5 млрд. евро.

Към своя край е веч подготвителната работа за строителството на централата. През август "Интерфакс" съобщи, че първата копка може да бъде извършена през ноември. Унгарският регулатор даде разрешение за строеж на "Росатом" през август 2022 година.