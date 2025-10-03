Турция обсъжда изграждането на нова ядрена централа със САЩ и Южна Корея

Турция може да построи втората си ядрена централа с американска технология с участието на Южна Корея, става ясно от коментар на турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар пред CNN Turk. Анкара се интересува и от малки модулни реактори, и от конвенционални, и това е било обсъдено по време на разговора между американския президент Доналд Тръмп и турския му колега Реджеп Тайип Ердоган в Ню Йорк.

"Можем да кажем, че САЩ и Южна Корея вървят заедно, затова вероятно ще е необходимо тристранно сътрудничество - между САЩ, Южна Корея и Турция", каза Байрактар, цитиран от Ройтерс.

Енергийният министър потвърди, че разговори за ядрени технологии се водят още и с Франция, Канада, Китай, както и с Русия, и прогнозира бум на ядрената енергетика, свързан с новите технологии, особено малките модулни реактории.

Турция строи ядрена централа в провинция Мерсин с руската ядрена корпорация "Росатом". Двете страни се разбраха за изграждането на АЕЦ "Аккую" през 2010 година, когато след междуправителствено споразумение беше създадена и дъщерната на "Росатом" компания Akkuyu NGS Elektrik Uretim Corp. Тя трябва да построи, притежава и управлява електроцентралата АЕЦ "Аккую", а турската страна се ангажира с изкупуването на електроенергията при фиксирани цени за 15 години.

Строителството започна в началото на април 2018 г. и се очакваше първият реактор да влезе в експлоатация през 2023 г., но този срок беше удължен. През лятото на 2025 г. стана ясно, че първият реактор се подготвя за пускане в експлоатация. Сега пред CNN Байрактар потвърди, че се очаква това да стане през 2026 г.

Турция и Русия обсъждаха и строителството на още две ядрени централи - в Синоп и в Западна Тракия.

Турската държава не купува руски петрол

Турският енергиен министър е категоричен, че няма държавна компания, която да купува руски петрол или петролни продукти. "Частният сектор взима свои собствени решения", посочи той и допълни, че турските рафинерии търсят най-изгодните предложения. Той обаче каза, че преди зимата Турция търси да купи газ от всякакви източници - Русия, Туркменистан, Азербайджан и Иран. Страната има сключени договори и за доставка на втечнен газ от САЩ и други производители.

Байрактар прогнозира, че цената на втечнения газ ще започне да намалява след влизането в експлоатация на новите терминали в САЩ, Катар и други доставчици след около година.