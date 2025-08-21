Въвеждането в експлоатация на турската АЕЦ "Аккую" ще се забави

Въвеждането в експлоатация на първата турска ядрена централа АЕЦ "Аккую" ще се забави с 3-4 месеца, съобщи пред журналисти ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов. Той не уточни причините, но в началото на годината стана ясно, че Siemens отказа да предостави договорено преди това оборудване. Сега руският ядрен холдинг ще заведе дело и оценява високо възможността да си върне загубите от този отказ, отбелязва руското издание "Комерсант".

В края на юни вицепремиерът Александър Новак коментира, цитиран от ТАСС, че вероятно първият блок на ядрената централа ще бъде пуснат до края на годината, а строителните работи се извършват по план. Той каза още, че се оценяват възможностите за строителството и на още една централа в Турция.

Плановете на "Росатом" са АЕЦ "Аккую" да заработи през 2026 година, казва Лихачов. Мощностите се строят за сметка на руската компания, а турската страна има ангажимент да изкупува електроенергията. По план в централата ще бъдат изградени четири блока от типа ВВЕР 1000 с капацитет от 1200 мегавата. "Росатом" търси купувач на 49% от дела си, който има в АЕЦ "Аккую".

Пред журналисти Лихачов коментира още, че проектите на "Росатом" в чужбина се развиват като цяло по план. Изключение е Финландия, която отказа да довърши ядрени мощности с руските технологии. Компанията строи и новите реактори в унгарската АЕЦ "Пакш", където също има известно забавяне, защото проектът се финансира от "Газпромбанк", сложена под санкции от Белия дом в края на мандата на Джо Байдън. Има обаче изключение за ядрените проекти, които са в портфолиото на банката.

Парламентът на Унгария одобри Русия като строител и доставчик на технологията за два реактора в АЕЦ "Пакш" през 2009 година. Тогава оценката беше, че новите мощности ще струват 12,5 млрд. евро. През 2014 г. руската страна отпусна заем за строителството на централата в размер на 10 млрд. евро.

Очакванията бяха, че същинското строителство ще започне през 2024 г. В интервю за "Интерфакс" Алексей Лихачов коментира, че "ако нещата вървят по план", първият бетон по проекта ще бъде излят през октомври или ноември.