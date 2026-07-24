Бившият министър Федоров даде отпор на Зеленски с новите предложения за назначение

Популярният бивш министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров отхвърли всички предложени постове от президента Володимир Зеленски. Той заяви, че ще приеме само връщане на старата си позиция – ход, който би могъл да вдъхне нов пламък на националните протести в негова подкрепа, съобщава Bloomberg.

Има само три роли, които наистина оформят хода на войната заедно с войските на бойното поле, каза Федоров в изявление пред репортери чрез WhatsApp. Това са президент, министър на отбраната и главнокомандващ.

„Ето защо няма да приема никаква друга позиция освен министър на отбраната“, каза той.

Зеленски отстрани Федоров миналата седмица на фона на нарастващото напрежение между младия и технологично ориентиран министър и получилия съветско образование командир на армията от старата школа Александър Сирски. Това предизвика протести, призоваващи за завръщането на Федоров и отстраняването на Сирски.

Зеленски се поддаде на натиска само отчасти, като замени Сирски с по-млад и уважаван ветеран от войната Михайло Драпати. Тъй като Федоров не е възстановен на поста си, демонстрациите в Украйна продължават, като за петък е планиран митинг в Киев.

Никоя друга роля освен министър на отбраната не носи правомощия за борба с корупцията при военните поръчки, завършване на реформите в армията, както и за провеждане на асиметрични операции срещу Русия, заяви по-рано Федоров. Ако бъде възстановен на поста си, той обеща да продължи да изкоренява „култура на лъжи и безотчетност в системата“, както и да завършва инициативи, започнати по време на предишния му мандат.

Зеленски предложи на Федоров няколко варианта за работа, включително поста на вицепремиер, отговарящ за военните иновации, заяви президентът по-рано в четвъртък по време на пресконференция в Киев. Федоров „остава в екипа“, каза тогава Зеленски.

На фона на избухването на протестите след отстраняването на бившия министър общественото доверие в него скочи до 65% от 35%, според проучване на общественото мнение, проведено на 20-21 юли от базираната в Киев социологическа група „Рейтинг“. Това го постави на второ място след бившия главнокомандващ Валерий Залужни със 70% и пред Зеленски, който беше четвърти с 59%.

В изявлението си Федоров защити резултатите от работата на своя екип в подсилването на отбраната на Украйна като „безпрецедентни“. По думите му държавната служба не е свързана със статут, а с приближаване на Украйна до победа.

„За първи път през последните години Украйна започна да поема инициативата“, каза Федоров, като допълни: „Не можем да си позволим да я загубим“.

Москва: Руските води в Черно море не са безопасни

Москва предупреди, че е опасно да се плава в черноморските ѝ води, след като Украйна засили атаките срещу кораби, свързани с Русия, в района.

Предупреждението е адресирано до всички плавателни съдове в изключителната икономическа зона на Русия в Черно море и посочва потенциални заплахи от безпилотните летателни апарати и морски апарати на Украйна, според седмичен бюлетин, публикуван на уебсайта на Министерството на отбраната на страната на 22 юли, цитиран от Bloomberg.

Изключителната икономическа зона се простира до 200 морски мили от брега. Тази на Русия в Черно море позволява достъп до няколко национални пристанища, включително Новоросийск, ключов регионален център за износ на стоки.

Известието на Министерството на отбраната идва в момент, когато Украйна извършва множество атаки срещу плавателни съдове в Черно и Азовско море ежедневно в опит да задуши потоците от износ на стоки на Русия и да привлече Кремъл на масата за преговори. Всяко продължително прекъсване на износа на петрол през Черно море може да окаже допълнителен натиск върху световните пазари на фона на вече възпрепятстваните доставки заради войната между САЩ и Иран.

Според изявления на Генералния щаб на Украйна от 8 до 20 юли в Черно и Азовско море са били атакувани най-малко 124 кораба, свързани с Русия, включително 89 танкера. Bloomberg не успя да потвърди независимо броя на атакуваните кораби.

След ударите пристанището в Новоросийск издаде временна устна забрана за корабоплаване между полунощ и 5:00 часа сутринта местно време от съображения за сигурност.

Русия атакува и ключовите черноморски пристанища на Украйна, включително Одеса и Черноморск. В резултат на това корабособствениците временно спряха пристигането на кораби в черноморските пристанища на Украйна за износ на селскостопански продукти, съобщи Интерфакс-Украйна по-рано в четвъртък, позовавайки се на министъра на земеделието Тарас Висоцки.

Каспийският тръбопроводен консорциум по-рано тази седмица беше принуден да спре товаренето на суров петрол от своя терминал в Черно море заради опасенията за сигурността на корабособствениците.

Десетки са ранени след руски удари в Източна Украйна

При руски въздушни удари бяха ранени десетки хора и бяха нанесени сериозни щети на жилищни сгради в няколко града в Източна Украйна, съобщи БТА, позовавайки се на официални украински представители, цитирани от Ройтерс.

Пет управляеми бомби удариха вчера жилищни сгради и медицинско заведение в югоизточния град Запорожие, в резултат на което бяха ранени 15 души, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в Телеграм. Той публикува снимки, показващи разрушени жилищни блокове.

Запорожие все по-често е подложен на руски атаки през последните месеци. Регионът е един от четирите, анексирани от Русия седем месеца след руската инвазия през февруари 2022 г., въпреки че украинските сили все още контролират големи части от него, отбелязва Ройтерс.

В Славянск, един от градовете „крепости“, които Русия иска да превземе в източната Донецка област, две планиращи бомби раниха 14 души и нанесоха щети на седем жилищни сгради, съобщи снощи началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин в Телеграм.

На снимки от мястото на руската атака се вижда жилищна сграда, от която цяла секция се е срутила.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Както Русия, така и Украйна отричат, че са нанасяли удари срещу цивилни в продължаващата вече повече от 4 години война.

Украински дрон нанесе удар по склад в Санкт Петербург

Украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес и ТАСС, по информация на местните власти и кореспонденти.

„Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. „Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа „за справяне с последствията“.

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия Wildberries, отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.