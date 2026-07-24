Euronext обмисля пазар за частни дялове в опит да привлече растящи бизнеси

Euronext обмисля създаването на пазар за частни ценни книжа. Така компанията ще се конкурира с London Stock Exchange Group в момент, когато борсовите оператори търсят начини да предоставят на инвеститорите достъп до бързоразвиващи се частни компании, пише Bloomberg.

От Euronext са разговаряли с клиенти за възможен пазар, насочен към компании от Европейския съюз (ЕС), който би позволил на дружествата да набират нов капитал, а на акционерите – да продават свои дялове, съобщават източници на информационната агенция, пожелали анонимност.

Тази потенциална двойна функция би отличила бъдещия пазар на Euronext от частния пазар на London Stock Exchange Group, който към момента предлага единствено търговия със съществуващи акции.

Разговорите за новия пазар са на ранен етап и няма гаранция, че Euronext ще продължи с тези планове, посочват източниците на агенцията. Представител на борсовата група е отказал да коментира.

По-рано тази година от ЕС проведоха консултация за начините да се улесни продажбата на дялове от страна на инвеститорите в частен капитал. Нарастването на ролята на рисковия капитал и развитието на фондовете за дялово инвестиране доведоха до това все повече компании да се отказват от листване на борсата, тъй като могат да наберат значителни средства, без да преминават през първично публично предлагане (IPO).

Броят на IPO сделките пострада и от ръста на разходите за финансиране, който изненада много фондове за дялово инвестиране. Това затрудни продажбата на компании при оценки, които инвеститорите считат за приемливи.

Компаниите, които все пак стигат до борсата, обикновено са по-големи и често предпочитат да се листнат в САЩ, където оценките са по-високи. Това поставя допълнителен натиск върху европейските борси.

„Потенциалното създаване на общоевропейска регулаторна рамка за платформа за частни пазари заслужава да се разгледа като част от по-широкия преход от частно към публично финансиране“, посочва Euronext в позицията си по европейската консултация.

Пазарът на London Stock Exchange Group започна работа през миналата година и функционира в рамките на регулаторната рамка, известна като Pisces. Чрез него вече са осъществявани продажби на акции от служители на компании като Wayve Technologies Ltd. и Digital Moneybox Ltd.

Ако бъде реализирана, инициативата на Euronext ще бъде част от по-широката тенденция сред европейските борсови оператори да създават алтернативни механизми за финансиране на частни компании. Целта е да се запази връзката между инвеститорите и бързорастящите технологични и иновативни бизнеси, които все по-често остават извън публичните пазари.