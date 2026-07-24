„Спиди“ отчита близо 9% ръст на приходите за полугодието и малък спад на печалбата

Куриерската компания „Спиди“ АД отчита 8,6% ръст на приходите през първата половина на 2026 г. Дружеството затвърждава и тенденцията за лек спад на печалбата, според индивидуалния финансов отчет за периода, публикуван чрез Българската фондова борса (БФБ).

Компанията предупреждава, че забавянето на потреблението заради инфлацията се отразява на B2C сегмента в онлайн пазаруването, което засяга и куриерските услуги.

Друг фактор е навлизането на китайски и други онлайн магазини с ниски цени, които печелят дял от местни и регионални играчи и търсят максимално ниски цени на доставка, без оглед на качеството.

На куриерския пазар навлизат и нови играчи, които чрез мрежа от автоматични станции и агресивно ценообразуване се стремят да заемат пазарен дял.

„Спиди“ запазва обаче силни позиции в B2B сегмента, който формира съществена част от ръста на приходите. Дружеството отчита и възстановяване на ръстовете при международните доставки, като повишението е най-силно изразено в страните от Централна и Източна Европа и в Румъния – двуцифрено в процентно изражение.

Компанията продължава да инвестира в дълготрайни активи, основно в транспортни средства (2,9 млн. евро за полугодието) и автоматични пощенски станции (1 млн. евро).

Финансово представяне

Приходите от дейността на „Спиди“ към края на юни възлизат на близо 103 млн. евро в сравнение с над 94,8 млн. евро към края на юни 2025 г., което е с 8,6% повече на годишна база.

От тях приходите от куриерски услуги са за 100,7 млн. евро при 91,2 млн. евро година по-рано, като нарастват с 10,5%. Приходите от вътрешния пазар се увеличават със 7,4% до близо 72,9 млн. евро от 67,8 млн. евро, а от външните пазари – с близо 20% до 27,9 млн. евро от над 23,3 млн. евро година по-рано.

Ръстът на приходите се определя основно от значителния ръст на международните доставки. Ръстът на вътрешния пазар е по-бавен в сравнение с международните пазари, отбелязват от компанията.

Броят превозени пратки е с 2% повече за полугодието (близо 28 млн. спрямо малко под 27,5 млн. година по-рано). Увеличава се и приходът от пратка.

Що се отнася до разходите, най-съществен принос за увеличението имат разходите за подизпълнители (в рамките на разходите за външни услуги) заради по-високия дял на международните доставки и повишените ставки на подизпълнителите вследствие на инфлацията.

Разходите за персонал нарастват с 6% на годишна база до близо 23,2 млн. евро при почти 21,9 млн. евро година по-рано. Разходите за материали се повишават със 7,6% до малко под 3 млн. евро от 2,7 млн. евро основно заради цените на горивата.

Нетната печалба на дружеството се понижава с 1,4% към края на юни до 11,9 млн. евро от близо 12,1 млн. евро година по-рано.

Акциите на „Спиди“ поевтиняват с над 14% в последната година, а пазарната капитализация възлиза на близо 462,5 млн. евро, според данните на БФБ.