Азиатските пазари приключиха седмицата предимно с понижения

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно понижена в петък, докато инвеститорите оценяваха доколко устойчиво ще се окаже мирното споразумение между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Южнокорейският показател Kospi спадна с 0,13% до ниво от 9052,42 пункта, след като вчера премина границата от 9000 пункта за първи път в историята. Акциите на Samsung Electronics обърнаха посоката след първоначалните ръстове и завършиха с ценови спад от 3%, а книжата на SK Hynix поскъпнаха с 1%. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq потъна с 3,43% до ниво от 966,59 пункта.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 0,28% до 71 250,06 пункта, след като в четвъртък достигна рекордно високо ниво. По-широкият показател Topix загуби 0,57% до 4044,96 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че основният показател за инфлацията в Япония е останал без промяна през май отчасти благодарение на държавните субсидии, които са задържали енергийните разходи на по-ниски нива. Основният индекс на потребителските цени, който не включва пресните храни, се е повишил с 1,4% на годишна база, като данните съвпадат с очакванията на икономистите и бележат най-ниското ниво от 2022 г. насам.

Показателят, който изключва както пресните храни, така и енергоносителите, е нараснал с 1,8% на годишна база, също в съответствие с прогнозите.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия изтри 0,92% до 8828,7 пункта.

Пазарите в Китай, Хонконг и Тайван бяха затворени поради официални празници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити в четвъртък временното споразумение на президента Доналд Тръмп с Иран, като заяви, че всяко икономическо облекчение за Техеран ще зависи от това дали страната спазва условията на сделката.

„Съединените щати не дават нито цент на Иран. Единственият начин иранците да получат достъп до тези ресурси е да изпълнят изцяло условията на споразумението“, заяви Ванс.

От своя страна, върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей също определи споразумението като условно. В четвъртък той заяви, че е одобрил меморандума едва след като е получил гаранции, че правата на Иран ще бъдат защитени.