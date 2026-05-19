„Справедливата цена“ може да стане „референтна стойност“ в мерките срещу инфлацията

Работодателските организации се въздържаха от подкрепа към законопроектите за овладяване на цените, предложени от „Прогресивна България“, но ще отправят конкретни предложения между първо и второ четене. Това стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), който се проведе днес.

Синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“ са дали своето принципно съгласие, като също са отправили забележки. Проектите за изменения на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията бяха анонсирани още с първите дни от работата на новия парламент, но срещнаха негативни реакции от страна на бизнеса и опозицията заради опасения за въвеждане на таван на цените и въвеждане на презумпция на виновност на търговците. Законопроектите минаха на първо четене в пленарна зала миналата седмица.

Четирите работодателски организации, които участват в съвета – АИКБ, КРИБ, ССИ и БСК – не са се произнесли против текстовете, а са се въздържали да ги подкрепят, подчерта Румен Радев, председател на Управителния съвет на АИКБ. Той посочи, че след внесените от организациите писмени становища между двете четения на законопроектите могат да бъдат направени корекции и да се прецезират текстовете така, че „те да не деформират пазара, да не създават излишни административни пречки, да не създават двусмислици, при които да поставят под риск поставянето на заложените цели в тези законопроекти“.

„Това, което е особено важно за нас, да не вменяват изрично, че търговецът, участникът в целия този процес на ценообразуване, непременно е лош, сбъркал, лош в поведението си“, каза още Радев.

„Има възможност да се направят добри, адекватни корекции, прецизиране на текстове между двете четения и в крайна сметка да се постигнат като съдържание закони, които да позволят да се избегне злоупотребата с прекомерна пазарна сила, да се постигне много по-балансирано и пропорционално разпределяне на отделните елементи в ценообразуването“, каза още той.

Постигането на по-балансирано ценообразуване би покрило до голяма степен очакванията ни като общество, посочи Радев.

Той приветства подхода на новата власт да провежда обсъждания на законопроектите между двете четения с възможност за корекции.

Пламен Димитров от КНСБ обяви, че синдикалните организации са дали одобрението си за двата законопроекта, защото в тях се съдържат текстове, които биха дали „повече възможности на регулаторите да влияят на пазара с това, което законът и конституцията са им дали“.

„Ние имаме своето обяснение що е то справедлива пазарна цена“, каза Димитров.

Според него цитирани от вносителите текстове от европейското законодателство са „изтрили въпросителните“ около дефиницията. Той заяви, че вероятно няма във финалния вариант на закона да се казва „справедливата цена“, както в момента е записано в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, а референтна стойност, която да даде ориентир на потребителя колко „му се препоръчва“, че струва, а ако реши, „че е готов да плати два пъти повече“, то това „е негова възможност и пазарно поведение“.

Синдикатите подкрепят дефинициите за „съвместно господстващо положение“ и „необосновано високи надценки“, както бяха наречени от Димитров (в предложенията за изменение на Закона за защита на потребителите е вписана дефиницията за „икономически необосновано увеличение“, бел. авт.).

„Тези законопроекти, които не регулират цени, не въвеждат административни цени, но ще повлияят позитивно върху едно по-справедливо разпределение и преразпределение на надценките от производителя до потребителя и заедно с това ще дадат възможност цената дори да се понижи – с колко, не знам – на съответните хранителни групи в нашите магазини“, каза Димитров.

По-късно днес премиерът Румен Радев ще се срещне с представители на търговските вериги във връзка с отправените в законопроектите срещу инфлацията предложения.

По време на днешната среща на НСТС е обсъден и законопроектът за повишаване на пенсиите от 1 юли със 7,8 процента до съответно минимален размер от 347,51 евро, като той е получил подкрепа и от социалните партньори, и от всички работодателски организации без АИКБ.