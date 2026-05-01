Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще увеличи с 25% американските мита за внасяните от Европейския съюз (ЕС) автомобили и камиони, отбелязвайки, че Брюксел не е спазил подписаното по-рано търговско споразумение. Това предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

"На основанието на факта, че Европейският съюз не спазва търговската сделка, с която напълно се съгласихме, следващата седмица ще увелича митата за ЕС за автомобилите и камионите, които идват в САЩ", написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social.

"Напълно разбираемо и договорено е, че ако те (европейците - бел. ред.) правят автомобили и камиони в американски заводи, НЯМА ДА ИМА МИТА", добавя Тръмп в публикацията си.