IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС

Според него Брюксел не е спазил подписаното по-рано търговско споразумение

19:31 | 01.05.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че ще увеличи с 25% американските мита за внасяните от Европейския съюз (ЕС) автомобили и камиони, отбелязвайки, че Брюксел не е спазил подписаното по-рано търговско споразумение. Това предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

"На основанието на факта, че Европейският съюз не спазва търговската сделка, с която напълно се съгласихме, следващата седмица ще увелича митата за ЕС за автомобилите и камионите, които идват в САЩ", написа американският държавен глава в социалната мрежа Truth Social.

"Напълно разбираемо и договорено е, че ако те (европейците - бел. ред.) правят автомобили и камиони в американски заводи, НЯМА ДА ИМА МИТА", добавя Тръмп в публикацията си.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
търговски мита
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 2
гъбко
преди 2 часа
за обща култура на антиваксърете-фронтоваци преди да започнат да се упражняват неподготвени , най-големият завод на БМВ е точно в УСАто , Спартанбърг , Южна Каролина . построен е 1994 . в него работят 11хил човека и произвеждат 1500 афффтомобила на ден . там се сглобяват сувчета : х3 , х5 , х6 , х7 , ХМ . това е най-големият износител по стойност на автомобили в УСАто . изнасят за цял свят !! ако иска да си прецака държавата не е сложно ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още