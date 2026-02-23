Шефът на Lamborghini: Замразяваме електрификацията заради слабото търсене

Lamborghini се отказа от плановете си да пусне на пазара своя първи изцяло електрически суперавтомобил, като вместо това се насочва към плъгин хибридите поради слабото търсене на задвижвани с батерии превозни средства, съобщава Euronews.

Производителят на луксозни автомобили от висок клас потвърди, че разработваният електрически модел Lanzador, представен като концепция през 2023 г., няма да влезе в серийно производство. Вместо това компанията ще го замени с плъгин хибриден модел, затвърждавайки промяната в своята стратегия, която ще доведе до пълна хибридизация на продуктовата гама до края на десетилетието, изтъква главният изпълнителен директор на Lamborghini Щефан Винкелман в интервю за The Sunday Times.

Решението подчертава нарастващата предпазливост сред производителите на суперавтомобили относно темповете на електрификация в луксозния сегмент.

Винкелман сигнализира, че ентусиазмът сред клиентите, който е важен фактор за ултрапремиум марките, не се е материализирал според очакванията

„Кривата на приемане“ за електрическите коли Lamborghini на целевия пазар на компанията е „близо до нула“, признава той.

Винкелман предупреждава, че следването на електрификацията, независимо от всичко, ще носи финансови рискове.

„Сериозното инвестиране и разработване на изцяло електрически превозни средства, когато пазарът и клиентската база не е готов, би било скъпо хоби и финансово безотговорно към акционерите, клиентите [и] към нашите служители и техните семейства“, изтъква Винкелман.

Главният изпълнителен директор добавя, че клиентите на компанията продължават да дават приоритет на сетивната привлекателност на традиционните автомобили.

„Електромобилите, в сегашния си вид, трудно успяват да осигурят тази специфична емоционална връзка“, подчертава Винкелман.

Lamborghini вече вижда плъгин хибридите като оптимален мост между регулациите и идентичността на марката. Групата вече е електрифицирала настоящата си гама, включително Revuelto, Urus и Temerario, използвайки хибридна технология.

Преосмислянето от една от най-разпознаваемите марки суперавтомобили в света подчертава по-широкото напрежение в автомобилния преход. Докато регулаторният натиск расте, потребителският апетит, особено в горния сегмент на пазара, остава неравномерен.

Lamborghini достави рекордните 10 747 автомобила през 2025 г., подкрепена от силните продажби на хибриди. Европа и Близкия изток остават най-големите ѝ пазари, докато компанията отчете по-слаби резултати в Северна и Южна Америка.

Анализатори казват, че решението за електромобилите отразява едно прагматично мислене.

За разлика от производителите с фокус върху масовия пазар, луксозните марки с малък обем разчитат силно на емоционалната привлекателност и мистиката на марката - области, където изцяло електрическите задвижвания все още не са спечелили традиционните купувачи.

Въпреки това, Винкелман не изключва възможността за бъдещ електрически модел Lamborghini.