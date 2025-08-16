Lamborghini представи Fenomeno – най-бързият модел в портфолиото на компанията

Новият Lamborghini Fenomeno е специален автомобил на стойност 3,4 млн. евро, произведен в ограничени обеми, като това е най-мощният модел на компанията до момента – и е готов да счупи всички основни показатели за производителност, пише Autocar.

Базиран на флагмана Revuelto за около 500 хил. паунда, това е радикалното следващо издание на програмата за специални превозни средства на Lamborghini Few Off, след Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sián и Countach LPI 800-4.

В основата му е същият плъгин хибриден силов агрегат като на Revuelto с мощност 1001 конски сили. Мощността на 6,5-литровия V-образен 12-цилиндров двигател и на трите електрически двигателя (два отпред, един в скоростната кутия) обаче е увеличена до 1065 к.с. Това прави Fenomeno най-мощното отроче на Lamborghini до момента.

Увеличението на мощността на двигателя с 10 к.с. до 824 к.с. се дължи на преработения клапанен механизъм и създава най-голямата специфична мощност от всеки модели на Lamborghini с V12 двигател досега - 127 к.с. на литър.

Мощността се предава към задните колела чрез напречно монтираната осемстепенна скоростна кутия с двоен съединител на Revuelto.

Допълнителните 54 к.с. от двигателите се дължат на по-голямата литиево-йонна батерия с капацитет 7 kWh, създадена специално за Fenomeno, която може да разрежда енергия с по-голяма скорост от 3,4 kWh батерията на Revuelto. Пробегът на електричество не е посочен, но за справка, пробегът на Revuelto в електрически режим е около 9,6 км.

Въпреки че хиперколата, облицована с въглеродни влакна, има същото сухо тегло като Revuelto - 1772 кг, допълнителната мощност ѝ осигурява рекордно съотношение мощност-тегло за Lamborghini от 601 к.с. на тон.

Fenomeno може да ускори от 0 до 100 км/ч само за 2,4 секунди, което го прави най-бързото Lamborghini до момента. Това е с 0,1 секунди по-бързо от очаквания Aston Martin Valhalla и само с 0,1 секунди по-бавно от усъвършенстваното за писта Ferrari SF90 XX. Fenomeno постига ускорение от 0 до 200 км/ч за 6,7 секунди и достига максимална скорост от 350 км/ч.

Дебютирайки на Monterey Car Week в Калифорния, Fenomeno е „поклон към оригиналния Countach и началото на ерата на суперавтомобилите“, изтъква главният изпълнителен директор Щефан Винкелман пред Autocar.

По думите му „някои“ елементи от „хиперелегантната“ каросерия на автомобила ще бъдат използвани за насочване на дизайна на бъдещите модели, въпреки че е „твърде рано да се каже“ кои части.

Fenomeno предлага обичайния лукс на Lamborghini по отношение на интериора, където отразява дизайна на Revuelto с 12,3-инчов инструментален панел, 8,4-инчов централен сензорен екран и волан с бутони.