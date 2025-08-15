Отчетите на Audi, BMW и Mercedes и ефекта от европейските регулации

В настоящата ситуация предстои да се види как американските мита от 15% ще повлияят на европейските марки автомобили, но за момента големият победител е несигурността, която ще продължава да оказва натиск върху финансите на автомобилните производители. Това каза Калоян Желев, автомобилен експерт, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Гостът посочи, че примерът с разнопосочните финансови резултати на германските премиум марки Audi, BMW и Mercedes-Benz е само един частен случай на по-големия проблем – догматичното налагане на електрическото задвижване, което постави под риск най-богатия индустриален сектор в Европа. Във финансовите резултати ясно се вижда отражението на тази стратегия и как тя рефлектира в регионалното им представяне на най-големите световни пазари, заяви той.

„Променливостта на регулаторния, геополитическия и търговския пейзаж е всичко друго, но не и сигурността, от която тази индустрия има нужда. Това принуждава производителите да инвестират и да увеличават разходите си по начин, който невинаги могат да управляват, и вече рефлектира във финансовите резултати, от които някои печелят, а други губят. Струва ми се, че картината ще продължи да се характеризира с липса на устойчивост в следващите месеци, може би и години“, коментира Желев.

Последните финансови отчети на компаниите показват спадове в печалбите, въпреки че BMW се представя малко по-добре и дори изпреварва Mercedes-Benz по продажби за първото полугодие. Желев обясни, че BMW се представя най-добре, защото избира балансиран подход – предлага модели с различни задвижващи системи, съобразени с регионалните пазари. Това позволява на компанията да отговори по-гъвкаво на регулаторния натиск и да запази конкурентоспособност.

В същото време Mercedes-Benz отчита 6% по-ниски продажби за първите 6 месеца на 2025 г. спрямо в същия период на изминалата година, като това понижение се разпределя по следния начин – 3% в Европа, около 14% в Китай и също 6% в Северна Америка.

Според госта коренът на проблема се крие още преди десетилетие, когато Европа е преосмисля политиките си за емисиите от автомобилите. Това поставя началото на прехода към електрическа мобилност и отхвърляне на двигателите с вътрешно горене.

Калоян Желев отбеляза, че растежът при електромобилите в Европа е концентриран в богатите северни държави, докато страните в Южна и Източна Европа изостават сериозно, което може да постави ЕК пред избор – индустриална заетост или бърза декарбонизация.

