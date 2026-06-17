Ferrari намира интересно приложение за своя първи електромобил

Ferrari NV използва поръчките за своя електрически автомобил Luce като тест за лоялност сред богатите клиенти, сигнализирайки, че подкрепата за изпадналия в немилост модел може да помогне за запазване на достъпа до по-желани автомобили, съобщава Bloomberg, цитирайки запознати с темата източници.

Посланието, че закупуването на Ferrari Luce за 550 000 евро е стъпка към други ексклузивни модели, е било разпространено в части от колекционерската мрежа на Ferrari, разкриват източниците.

Италианският производител на суперавтомобили отдавна използва тази система за разпределение, за да даде на редовните купувачи на стандартните си модели приоритетен достъп до лимитирани версии като LaFerrari Aperta за 2,1 млн. долара.

„Това е като ресторант, където е невъзможно да се намери маса“, коментира Макс Жирардо, основател на консултантската фирма за колекционерски автомобили Girardo & Co. и бивш аукционер в RM Sotheby's. „Ако ходите всяка седмица, в крайна сметка ще ви намерят маса. При Ferrari, колкото повече купувате, толкова повече се отнасят с вас като с важен клиент“, добавя той.

Предложението „купи Luce“ става факт след старта на доставките и хладното приемане на четиривратия автомобил миналия месец, когато компанията представи дизайн, който предизвика критики заради външния си вид.

За първия си изцяло електрически модел Ferrari се отклони от обичайния си екип, за да избере студиото LoveFrom на бившия главен дизайнер на Apple Inc. Джони Айв, което създаде външния вид на модела. Коментаторите осъдиха дизайна като безличен, сравнявайки го със съществуващите масови модели на Nissan, Honda и Tesla.

Bloomberg разговаря с повече от половин дузина инвеститори и колекционери от Италия до Китай, за да събере подробности за това как Ferrari е комуникирала с клиентите след представянето на Luce.

Един купувач казва, че Ferrari му е дала ясно да се разбере, че е важно да вземе колата, ако иска да запази мястото си сред привилегированите клиенти. Друг колекционер споделя, че компанията сигнализира на много клиенти, особено на потенциални нови купувачи, че достъпът до бъдещ уникален модел може първо да зависи от закупуването на Luce или на по-евтини автомобили от базово ниво.

Ferrari потвърди, че компанията дава приоритет на тези клиенти с „дългосрочни, силни взаимоотношения“, когато избира купувачи „за силно търсени модели, като например лимитирани серии“.

„При избора на клиенти акцентът се поставя върху личната им връзка с модела, а не върху това дали това подобрява класирането на клиентите“, изтъква компанията.

Концернът, който произвежда по-малко от 14 000 автомобила годишно, отдавна разчита на ограничения брой на своите модели като предимство. Това е стратегия, споделяна от компании за луксозни стоки като Hermes International SCA, която се радва на дълги списъци на чакащи за определени чанти и предпочита лоялни клиенти, които преди това са купували по-малко желани артикули.

Докато Ferrari представя Luce като начин клиентите да затвърдят репутацията си, купувачите могат да демонстрират лоялност и чрез по-евтини серийни модели като Amalfi и 296 GTB, които се предлагат за съответно 240 000 евро и 290 000 евро.

Класирането на Luce сред превозните средства, които могат да послужат като път към бъдещи покупки, може да показва, че новият електромобил не притежава престижа на лимитиран модел на Ferrari. Стратегията носи и рискове за компанията, като тества дали лоялните купувачи са склонни да подкрепят автомобил, който се отклонява от емблематичния двигател с вътрешно горене на италианската марка.

В дните след представянето на модела в Рим, главният изпълнителен директор Бенедето Виня заяви, че Ferrari е приела поръчки от съществуващи и нови клиенти.

Компанията и преди е предлагала модели, които не са се представили добре при продажбите. Mondial, произвеждан между 1980 и 1993 г., обикновено е представян като по-малко успешен автомобил, въпреки че дори модели, смятани за по-малко желани, често се радват на солидна репутация сред колекционерите. Базовата версия на Mondial разполага с четири места и среден по размер V-образен 8-цилиндров двигател. Проектиран за по-широка употреба, допълнителното му тегло го прави по-бавен от типичните модели на Ferrari.

Автомобилите са най-популярната категория луксозни покупки сред свръхбогатите хора, особено в Близкия изток, показва проучване, публикувано по-рано този месец от HSBC Holdings Plc. Колите на Ferrari са особено популярни заради своята ексклузивност, наследство и потенциал за увеличаване на стойността.

Цените устояват на по-широкия спад на пазара на луксозни стоки през последните години. Цените на луксозните автомобили са се повишили с над 30% през последното десетилетие, надминавайки цените на произведенията на изкуството и цветните диаманти за същия период, изчислява Knight Frank.