Залогът за 270 млрд. долара на Си в Близкия изток ограничава подкрепата на Китай за Иран

Въпреки че Китай остава един от най-големите дипломатически съюзници на Иран, подкрепата на президента Си Дзинпин за Ислямската република е ограничена от огромния поток китайски капитали в Персийския залив, пише Bloomberg.

Китай увеличи инвестициите в Близкия изток след пандемията. Компаниите, засегнати от спада на втората по големина икономика в света, се стремяха да извлекат печалби, докато страните от Персийския залив се опитваха да се диверсифицират отвъд изкопаемите горива, насочвайки се към технологиите и туризма – сектори, които напълно отговаряха на силните страни на Пекин. Тъй като развиващи се държави като Замбия и Шри Ланка спряха плащания по дълга си, страните, подкрепени от петролните резерви, изглеждаха привлекателен залог.

Тази стратегия доведе до най-бързия ръст на китайските инвестиции и строителство в Близкия изток от където и да било другаде по света през последните години, като превърна региона в ключов бенефициент на водещата инициатива на Си „Един пояс, един път“. Китай изпревари САЩ като основен източник на средства за региона. Между 2014 и 2023 г. Пекин е осигурил 2,34 долара за всеки долар, дарен или отпуснат като заем от Вашингтон на страните от Близкия изток, казва изпълнителният директор на компанията AidData Брад Паркс.

Сега войната, която излиза извън контрол, отне живота на хиляди хора и разтърси световните пазари, застрашава стабилността, от която Китай зависеше, за да разширява икономическото си присъствие. Макар че Тръмп похвали китайските представители за усилията им да убедят Иран да приеме двуседмично примирие, остават по-големите въпроси относно траен мир в региона, където Китай натрупа инвестиции и строителни проекти за около 270 млрд. долара през последните две деседителия, по данни на индекс за китайските инвестиции в света на American Enterprise Institute.

Пекин насочва финансиране към Близкия изток – промяна в регионалния състав на китайските заеми и грантове, 2018-2023 г. Графика: Bloomberg LP

„Делът на Китай в Персийския залив е висок, има риск за хората, инвестициите, енергийните ресурси“, казва Джордж Чън, партньор за Голям Китай в Asia Group. Пекин вече трябва да „помогне на Иран да деескалира конфликта и в същото време да успокои страните от Персийския залив, че ще продължи да сътрудничи с тях“, допълва той.

В дългосрочен план това дори може да е „добра възможност за Китай да удвои инвестициите си в Персийския залив предвид по-евтините оценки на много активи“, счита Чън.

Тази седмица пратеникът на Китай в ООН Фу Кон посочи в публикация в Х желанието на страната си да балансира гледните точки на двете страни във войната, която предизвика тежко разделение в региона. Фу написа, че ударите на САЩ и Израел са „явно нарушение“ на международните норми, но призова „корабните маршрути и енергийната инфраструктура“ да бъдат опазени в неприкрит упрек към Техеран.

„Мирът е предварително условие за развитие“, заяви говорител на китайското външно министерство пред Bloomberg News. „Като искрен приятел и стратегически партньор на страните от Персийския залив и Близкия изток Китай е готов да задълбочи практическото си сътрудничество в редица сфери като инвестиции в държави от региона“, допълва той.

Три инфраструктурни съоръжения, финансирани от Китай, бяха атакувани – най-малко 12 други подобни проекта са уязвими, докато напрежението в региона се засилва. Карта: Bloomberg LP

Китайските проекти вече са на огневата линия. Най-малко три инфраструктурни проекта, финансирани от Пекин, в Дубай, Катар и Оман, бяха поразени при ирански удари. Други 12 се намират в райони с висок риск, като застрашават ангажименти за финансиране в размер на 4,66 млрд. долара, включително вече засегнати проекти, сочат данни на AidData, изследователска лаборатория към университета „Уилям и Мери“ в САЩ.

Въпреки че няма съобщения за пострадали китайски работници извън Иран, хиляди работят във военната зона. Преди началото на конфликта около 370 хил. китайски граждани се намираха само в Обединените арабски емирства, по данни на китайската осведомителна агенция Синхуа. Над 10 хил. души са евакуирани оттогава от Близкия изток, но мнозина, които са вложили средства в преместването си, остават на място.

Един от тях е 40-годишният Джеймс Ван. Той пристигнал в ОАЕ миналото лято, като оставил 11-годишния си син, и работи на строителен обект, управлявайки около 40 души. Ван печели около 15 хил. юана (2193 долара) на месец, над два пъти повече от заплатата, която би получавал в Китай, където сривът на имотния пазар намали възнагражденията. В един момент той получавал на телефона си сигнали за въздушни нападения почти на всеки час, но казва, че не смята да напуска.

„Това място преживява огромен инфраструктурен бум, подобно на Китай преди десет години. Определено все още има добри възможности тук, въпросът е дали мога да яхна тази вълна, докато трае“, споделя той пред Bloomberg News.

Китай има големи икономически интереси в Близкия изток – китайските инвестиции и строителство в региона надхвърлят 269 млрд. долара. Графика: Bloomberg LP

Пробив

През 2023 г. приятелството на Пекин с Техеран и търговските връзки със страните от Персийския залив бяха на преден план, след като Китай стана посредник за сближаване между големите врагове Саудитска Арабия и Иран – пробив, който беше определен тогава като знак за нарастващото влияние на Си в региона.

Но оттогава Китай до голяма степен остава на заден план, след като конфликтите в Близкия изток се възобновиха. През октомври 2023 г. „Хамас“ атакува Израел и последвалата ескалация показа ограниченията на китайското влияние – Пекин се ограничи до призиви за сдържаност и деескалация, като предпочете да се съсредоточи върху процъфтяващия бизнес.

Саудитска Арабия, най-голямата икономика в региона, приветства ангажимента. Сега тя е водещ получател на китайска строителна дейност в света, особено в областта на чистата енергия, като китайски фирми строят големи слънчеви заводи и вятърни турбини, казва Дерек Сисърс, старши сътрудник в American Enterprise Institute, който следи китайските инвестиции в чужбина. „Регионът оценява китайската техническа експертиза. Китайските компании могат да правят неща, които са ценни“, допълва той.

В Обединените арабски емирства китайските компании развиват най-голямата в света система за батерийно съхранение на енергия, а в Саудитска Арабия строят слънчеви централи и центрове за данни. Миналата година ОАЕ беше третият по големина пазар в света за китайските автомобили.

Търговията на Близкия изток с Китай нараства и засенчва тази със САЩ. Графика: Bloomberg LP

Но войната заплашва да усложни тези връзки, казва Шъ Ганджън, асоцииран преподавател по международни отношения в университета „Цинхуа“. „Персийският залив вече не е „златната мина“, която сякаш беше преди време за Китай. Нарушена е не само физическата сигурност, но и доверието в по-широката картина“, допълва той.

„В разгара си“

Въпреки рисковете много строителни проекти в страни като Израел, ОАЕ и Саудитска Арабия продължават. На 7 март, часове след атака с дронове близо до международното летище в Дубай и едва един час след друга вълна от прехванати над главата му ракети, китайски работник съобщи в социалната мрежа Douyin: „Строителството все още е в разгара си“.

Въпреки рисковете китайски работник в Израел с над 40 хил. последователи в Douyin казва, че никой от колегите му не е приел предложения на китайското посолство за евакуация. Заплатата за цяла година в Китай „няма да отговори на парите, които заработваме тук за месец“, цитира той свой колега.

Тъй като положението в Близкия изток се променя, за Китай може да има дългосрочни ползи. Ответният удар на Иран срещу американските съюзници подкопа доверието в Америка и дава на Пекин възможност да играе още по-голяма икономическа роля след конфликта. Според съобщенията Иран вече взема такса за преминаване през Ормузкия проток в юани, подкрепяйки китайската валута.

Когато прахът се вдигне, експерти казват, че Китай ще остане голяма икономическа сила макар и с рискове и съображения за сигурност, които преди не бяха вземани предвид.

„Не очаквам значително намаляване на инвестициите му в региона“, казва Уилям Фигероа, асистент-преподавател по история и теория на международните отношения в университета в Грьонинген, Нидерландия. „Пекин смята сегашния конфликт за ураган – нещо, което няма как да повлияят или спрат, и затова просто гледат да издържат на бурята и да възстановят, когато тя отмине“, допълва той.