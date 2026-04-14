Износът на руски петрол се свива до най-ниското си ниво от над шест месеца

Русия се бори да получава повече приходи от високите цени на петрола на световните пазари, след като нови удари на украински дронове спряха износа през един от най-големите терминали - в Новоросийск, сочат изчисленията на Bloomberg, базирани на данните на търговци. Според тях Украйна атакува двата най-големи кея на терминала и няма изгледи работата им скоро да бъде подновена. Според Ройтерс работата на терминала ще бъде в намален обем поне до края на април. През март капацитетът за износ на Русия беше намален с 40% от украинските дронове.

По този начин беше неутрализирано увеличаването на износа през Балтийско море - от терминалите в Приморск и Уст-Луга. В периода 16 март - 12 април (последните четири седмици) износът на руски петрол намаля с 200 хил. барела до 3,2 млн. барела дневно. Това е най-ниското ниво от август 2025 година насам.

Така Москва не може да се използва от растящите цени на сорта "Уралс" в пълен мащаб. Според данните на търговците през миналата седмица руският петрол се търгува за близо 96 долара от терминалите в Балтийско море и около 95 долара - от Черно море. Това е близо два пъти повече спрямо преди началото на войната в Иран. Нещо повече - Русия направи изчисленията в бюджета си при средна цена на петрола за 2026 година от 59 долара за барел.

Заради по-високата цена приходите от търговията с петрол са на най-високото ниво от юни 2022 година - 2,12 млрд. долара на седмица в периода 16 март - 12 април. Само през миналата седмица приходите се увеличават до 2,29 млрд. долара.

Заради блокираните пристанища Русия увеличава доставките на петрола от танкерите в открити води. Именно това беше и първоначалната заявка на Вашингтон, след като вдигна санкции срещу руския петролен сектор. Данните показват, че в танкери, които очакват в открито море своите купувачи, вече се съхраняват към 103 млн. барела след рекордните 140 млн. барела в средата на януари.

Индия и Китай остават основните купувачи на руския петрол, макар че танкерите, които обявяват двете страни като крайна дестинация, намалява. В същото време има ръст за междинни дестинации като Порт Судан. Някои от танкерите никога не съобщават крайната си дестинация, но в крайна сметка разоварват именно в Китай или Индия.

Потокът за Турция обаче намалява до около 180 хил. барела на ден. Страната е последната европейска държава, която получава руски петрол през морските пристанища.

До края на април затворен ще остане и петролопроводът "Дружба", през който се доставя руския петрол за Унгария и Словакия. Двете държави имат дерогация от санкциите на ЕС срещу петролния сектор на Русия. Тръбите на "Дружба" бяха повредени след атаки с руски дронове на територията на Украйна.