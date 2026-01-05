Свалянето на Мадуро от власт тласка цената на петрола надолу*

Цената на петрола спада в понеделник, докато инвеститорите оценяват последиците от залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили върху глобалното предлагане на „черно злато“ и по-широкото му въздействие върху енергийния сектор на страната, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,66% до 60,35 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,75% до 56,89 долара за барел.

Въпреки сътресенията във Венецуела през уикенда страната членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) носи малка част от глобалното предлагане, а пазарът вече се бори с нарастващ излишък.

„Всяко краткосрочно прекъсване на производството във Венецуела може лесно да бъде компенсирано с увеличено производство другаде“, коментира Нийл Ширинг, главен икономист на Capital Economics Ltd.

Венецуела някога беше силна петролна държава, но производството на страната спадна през последните две десетилетия и сега формира по-малко от 1% от световното предлагане, което отива предимно за Китай. Пазарът е изправен пред сериозен излишък тази година, тъй като членовете на ОПЕК и съюзниците ѝ и други производители увеличават добива, а търсенето отслабва.

В неделя страните от ОПЕК+ решиха да се придържат към плановете си да спрат увеличаването на предлагането през първото тримесечие. Групата, водена от Саудитска Арабия и Русия, не е обсъждала Венецуела по време на 10-минутната видеоконференция, според делегатите, които добавят, че е прекалено рано да се прецени как да се реагира на разгръщащата се ситуация.

Въпреки атаките на САЩ в събота петролната инфраструктура на Венецуела, включително пристанището „Хосе“, рафинерията „Амуай“ и основните производствени райони в пояса Ориноко, не са били засегнати, посочват запознати с въпроса източници. Въпреки това натискът на САЩ върху режима на Мадуро, включително конфискуването на танкери, принуди страната да започне да затваря някои нефтени кладенци.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в събота, че санкциите срещу индустрията на страната ще останат в сила, но добави, че американските компании ще помогнат за възстановяването на сектора и съживяването на производството, което вероятно ще бъде дълъг процес.

„Американските инвестиции и всяко реално облекчаване на санкциите отнемат време, а доставките не се връщат за една нощ“, казва Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP в Чикаго. „Засега все още изглежда, че излишъкът има по-голямо значение и надделява над геополитическото напрежение, което държи цените под контрол“, добавя той.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.