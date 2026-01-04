ОПЕК+ остави непроменени доставките на петрол в нестабилна среда

ОПЕК+ запази плановете си да спре увеличаването на доставките на петрол през първото тримесечие на заседание в неделя, тъй като световните пазари са изправени пред излишък и групата очаква яснота дали шокиращото залавяне от САЩ на венецуелския лидер Николас Мадуро ще се отрази на доставките, предава Bloomberg.

Ключови страни членки начело със Саудитска Арабия и Русия ще запазят колективните нива на производството до края на март. Както при последните онлайн срещи и тази среща беше кратка, като продължи по-малко от десет минути.

Събитията във Венецуела не са били обсъждани по време на срещата, а редица делегати заявиха, че би било преждевременно да се коригират доставките в отговор на залавянето на Мадуро. Въпреки това перспективите пред производството на Венецуела може да се превърнат във важен въпрос за групата в следващите месеци.

Анализатори и трейдъри казват, че може да са нужни години, докато важната инфраструктура на Венецуела бъде напълно възстановена и петролът започне да изтича свободно от страната, която в момента съставлява под 1% от световните доставки, въпреки че разполага с най-големите запаси в света.

В момента Венецуела произвежда около 800 хил. барела дневно, сочат данни на компанията Kpler, която следи данните за транспортирането. Производството може да се увеличи с около 150 хил. барела дневно в рамките на няколко месеца, ако санкциите бъдат отменени, но за да се върне до 2 млн. барела дневно или повече, ще са необходими „мащабни реформи“, счита Мат Смит, главен петролен анализатор за Америка в Kpler.

Фючърсите върху суровия петрол поевтиняха с 18% миналата година в най-големия си годишен спад от пандемията през 2020 г., тъй като доставките от страните членки на ОПЕК и ключовите производители другаде се увеличиха, а прогнозите предвиждат значителен и нарастващ излишък през 2026 г.

През април м. г. Рияд и партньорите му изненадаха търговците на суров петрол, като бързо възобновиха производството, което беше спряно от 2023 г., въпреки признаците, че световните пазари са добре снабдени. Няколко делегати заявиха, че тази стъпка на Саудитска Арабия е имала за цел да си върне пазарния дял, отстъпен през последните години на конкуренти като американските производители на шистов петрол.

Преди спирането на доставките ОПЕК+ официално прие да възстанови около две трети от 3,85 млн. барела дневно, които бяха спрени от 2023 г. насам, като остават около 1,2 млн. барела дневно от тези траншове за възобновяване. Въпреки това действителните добавени обеми са по-малки от обявените, тъй като някои страни физически имат затруднения да увеличат производството, а други компенсират по-ранното свръхпроизводство.