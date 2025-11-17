Въпреки излишъка инвеститорите не очакват ОПЕК+ да спре увеличаването на добива

Инвеститорите в петрол съвсем не разчитат, че Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+) ще намали производството на „черно злато“ през следващата година въпреки прогнозите, че глобалният излишък на пазара може да понижи цените още повече.

Почти две трети от 25 брокери и анализатори, анкетирани от Bloomberg News, заявяват, че членовете на картела вероятно няма да намалят добива следващата година. По-малко от една трета очакват групата да се съгласи да намали доставките - за първи път от повече от две години.

Въпреки че много анализатори очакват глобален излишък през следващата година, според тях той не би бил достатъчно голям, за да потопи цените на суровия петрол и да накара ОПЕК+ да обърне увеличенията на производството, които бяха направени тази година.

През април Саудитска Арабия и партньорите ѝ изненадаха пазарите, като решиха бързо да възобновят спряното производство въпреки изобилните доставки, очевидно с надежда да възстановят пазарния си дял. С признаците на нарастващо свръхпредлагане - което Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира да достигне рекорд през 2026 г. - производителите започнаха да проявяват повече предпазливост и този месец се съгласиха да спрат допълнителните увеличения на производството за първото тримесечие.

Излишъкът на петрол расте все повече

Фючърсите върху суровия петрол са поевтинели с 14% тази година до около 64 долара за барел в Лондон, което натоварва финансово членовете на ОПЕК+, а някои анализатори на Wall Street очакват допълнителни понижения на цените. Morgan Stanley вижда „много голяма“ вероятност картелът да намали производството през 2026 г., за да предотврати прекомерен спад.

Въпреки това само 8 от 25 респонденти в анкетата на Bloomberg очакват ограничения на производството следващата година. 12 от тях не очакват никакви ограничения, а някои смятат, че такива са малко вероятни, освен ако не възникне неочакван срив на пазара.

„Да се обърне политиката и да се предприемат намаления е вероятно само ако търсенето се срине значително, цените паднат под 50 долара за барел и стане ясно за лидерите на групата, че е необходима промяна на управлението на пазара“, коментира Грег Бру, старши анализатор в консултантската компания Eurasia Group в Ню Йорк.

От април, когато ОПЕК+ се отклони от годините усилия в посока подкрепа на цените, осем ключови държави възстановиха - поне на хартия - три четвърти от 3,85 млн. барела на ден, които бяха спрени през 2023 г. Източници, запознати с дискусиите в Саудитска Арабия, посочват, че увеличаването на добива е насочено към възстановяване на пазарния дял, загубен през предходни години заради конкуренти като американските шистовите производители.

„Нещо трябва да се промени“

Всичко това вероятно има и политическо измерение. Саудитците търсят различни гаранции за сигурност от Вашингтон, а престолонаследникът Мохамед бин Салман трябва да се срещне тази седмица с американския президент Доналд Тръмп, който призова ОПЕК да понижи цените на горивата.

Решението на коалицията да спре допълнителните увеличения може да е прелюдия към нови съгласия за съкращения, според консултантите FGE и Rapidan Energy Group.

Миналата седмица МАЕ прогнозира, че глобалният пазар може да се изправи пред излишък от 4 млн. барела на ден - невиждан извън пандемията от Covid-19 през 2020 г. Ограниченията на производството от ОПЕК+ изглеждат най-вероятният механизъм за предотвратяване на такъв огромен излишък, посочва агенцията.

„Или този прогнозен излишък е най-голямата илюзия в историята на пазара на петрол, или следващата година нещо трябва да се промени, за да се избегне резкият спад на цените“, посочва Боб Макнали, основател на Rapidan. „Ако това не са геополитически сътресения или санкции срещу Иран или Русия, може да е необходимо значително съкращение на доставките от ОПЕК+“, добавя той.

Спадът на цените натовари финансово много членове на групата, включително Саудитска Арабия, която е изправена пред нарастващ бюджетен дефицит и е принудена да намали инвестиции в ключови икономически проекти. Въпреки това много анализатори, включително Goldman Sachs и HSBC, смятат, че излишъкът през следващата година ще бъде по-малък от този, който прогнозира МАЕ. Според тях излишните барели могат да бъдат абсорбирани от Китай, който попълва стратегическите си резерви.

Ако ОПЕК+ успее да издържи на слабостта на пазара в началото на следващата година, към края на 2026 г. може да се окаже в по-силна позиция. Ръстът на доставките от производители извън картела може да се забави още в началото на следващата година, според изпълнителния директор на BP Мъри Оуклинклас.

„Не мисля, че ОПЕК+ ще намали производството през 2026 г.“, казва Хорхе Леон, анализатор в консултантската Rystad Energy. „Групата ясно е определила посоката си - възстановяване на пазарния дял“, добавя той.