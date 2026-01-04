Свалянето на Мадуро няма да разтърси енергийните пазари в краткосрочен план

Свалянето на президента Николас Мадуро от президента на САЩ Доналд Тръмп в богатата на петрол Венецуела едва ли ще предизвика сътресения на енергийните пазари в краткосрочен план, коментират анализатори пред CNBC.

Макар мащабът на американската атака да беше неочакван, пазарите вече бяха отразили в цените конфликт с Венецуела, който би нарушил износа на петрол, казва Арне Ломан Расмусен, главен анализатор и ръководител на отдела за проучвания на компанията A/S Global Risk Management.

Венецуела, която е основател и член на ОПЕК, разполага с най-големите доказани петролни запаси в света. Но южноамериканската страна в момента произвежда под един милион барела дневно, което е по-малко от 1% от световното производство на петрол, отбелязва Расмусен.

Тя изнася едва около половината от производството си, или около 500 хил. барела, казва той. Конфликтът се случва и в момент, когато световния петролен пазар е пренаситен, а търсенето е относително слабо, което е обичайно за първото тримесечие на годината, допълва анализаторът.

Расмусен прогнозира, че цената на суровия петрол сорт Брент ще нарасне с около 1-2 долара или дори по-малко, когато фючърсната търговия започне в неделя вечерта. Той счита, че Брент ще поеме надолу следващата седмица в сравнение с нивото от 60,75 долара за барел, на което затвори в петък.

Анализаторът Боб Макнали от Rapidan Energy казва, че преди уикенда е предупредил клиентите си, че около една трета от производството на петрол във Венецуела е изложено на опасност. Той не прогнозира, че цялото производство на страната ще бъде спряно, но казва, че това няма да представлява значителен риск за петролните пазари в краткосрочен план.

Петролният пазар отбеляза през 2025 г. най-големия си годишен спад от пет години насам. Глобалният бенчмарк Брент се понижи с около 19% миналата година, а американският суров петрол WTI отписа почти 20%. Пазарът беше под натиск, тъй като ОПЕК+ увеличи производството след години на съкращения на добива. САЩ също произведоха рекордно ниво от малко над 13,8 млн. барела дневно.

Цените на петрола може да продължат да спадат, тъй като свалянето на режима увеличава възможността за евентуално увеличаване на производството на петрол във Венецуела, казват анализатори.

Саул Кавонич, ръководител на енергийните анализи в MST Financial, счита, че износът може да достигне 3 млн. барела в средносрочен план, ако ново правителство във Венецуела доведе до отмяна на санкциите и връщане на чуждестранните инвеститори.

Във всеки случай бъдещето на Венецуела ще има слабо въздействие върху пазара, тъй като той наистина няма къде да отиде, освен нагоре“, казва консултантът в енергийния сектор Дейвид Голдвин, бивш висш служител в Министерството на енергетиката при администрацията на Барак Обама.

В момента ембаргото върху венецуелския петрол все още е в сила, заяви Тръмп по време на пресконференция в събота. Той каза също, че американските петролни компании ще инвестират милиарди долари за възстановяването на петролния сектор във Венецуела. Тръмп не даде подробности кои компании ще инвестират или как, нито разясни как САЩ ще управляват временно Венецуела „с група“.

Голдвин казва, че е трудно да се прогнозира дали американските петролни компании ще инвестират предвид несигурността около временното и бъдещото правителство във Венецуела.

„Това, което научихме за преходите в управлението от Ирак, Афганистан и други страни е, че те са трудни. Никоя компания няма да пожелае да се ангажира да инвестира милиарди долари в дългосрочна операция, докато не разбере какви са условията. А те не могат да знаят какви са условията, докато не разберат какво ще бъде правителството“, отбелязва Голдвин.

Той допълва, че компании, включително Exxon Mobil, все още чакат да получат дълговете на националната петролна компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Макнали от Rapidan Energy казва, че това е сложна задача за американските петролни компании. Петролните производители не са забравили, че бяха изгонени от Венецуела в началото на 21-и век, когато страната отне активите на чуждестранните петролни компании, отбелязва той. Въпреки това достъпът до най-големите петролни запаси в света би бил „изкусителен“ за американските петролни компании, ако санкциите бъдат отменени, допълва Макнали.

Но това ще отнеме десетилетия на инвестиции и милиарди долари, отбелязва той. Дали си заслужава зависи от един основен въпрос, счита анализаторът – има ли светът нужда от толкова много петрол.

„До края на миналата година пазарният консенсус беше, че търсенето на петрол ще спре да нараства след четири години. То е приключило заради електромобилите, политиките за горивна ефективност и климатичните политики“, казва Макнали.

Но тъй като САЩ и други страни, включително Китай и Канада, отслабват климатичните си политики, а продажбите на електромобили намаляват, перспективите за инвестиции във Венецуела стават много по-благоприятни.

„Изведнъж започваме да си казваме: О, ще ни трябва повече петрол“, отбелязва Макнали.