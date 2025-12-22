САЩ и Украйна обявиха война на "сенчестия флот", Русия тества нови дронове по Одеса

От края на ноември Украйна удари четири танкера от т.нар. "сенчест флот", който превозва петрол в нарушение на санкциите на Запада. Един от тях - в международни води в Средиземно море, което повдигна въпроса за наличието на украински военни части в района и за възможностите за достигане на цели от над 2000 км от границите на страната.

Според анализатори това може да означава, че под заплаха могат да се окажат и танкери в Балтийско море, където се намират няколко от големите петролни терминали на Русия.

В нощта срещу 22 декември Украйна атакува и терминали и два кораба в Темрюк, Краснодарския край. Местните власти съобщават за пожар на площ от 1500 кв. метра. Има данни и за поражения по тръбопровод в близкото населено място Волна. В последните месеци Украйна засили атаките си по рафинерии и петролни терминали на Русия, ефективно ограничавайки износа на петрол и горива.

Приходите от износа на петрол намаляват

Според данни на Forbes "сенчестият флот" превозва около 3,7 млн. барела на ден и 65% от този петрол е руски. Приходите, които носи, е между 87 млрд. и 100 млрд. долара на година. Целта на атаките са ограничаване приходите от търговията с петрол за руската хазна. Според данни на Министерството на финансите към края на ноември те са с около 30% по-малко, което се дължи и на по-ниската цена на петрола на световните пазари.

В края на седмицата руският президент Владимир Путин призна, че атаките срещу танкерите ще увеличат разходите, включително и за застраховки, но няма да ограничат износа на руския петрол. Той посочи, че ще има отговор на тези удари и Москва масирано удря с дронове и ракети по Одеса.

Украинските дронове атакуват празни танкери, при което няма разлив на суровина.

Танкерите от "сенчестия флот" се използват и от Иран и Венецуела, които също са под санкции. В началото на декември американският президент обяви блокада на Венецуела и САЩ блокират вече трети танкер. По данни на Bloomberg американски сили са спрели корабите Bella 1, който плава под панамски флаг, Centuries и Skipper.

Във Венецуела определиха тези действия като "сериозен акт на пиратство" от страна на САЩ. Целта на Белия дом е спиране на доходите от търговията с петрол за президента Николас Мадуро и неговото близко обкръжение. Блокадата вече оказва влияние и върху добива на петрол на Венецуела, която вече запълни повечето възможности за съхранение на петрол. Страната вече е в икономическа криза и ситуацията се задълбочава.

Преговорите за мир в САЩ продължават

Разговорите за мир в САЩ продължават, като всички страни ги определят като "продуктивни", но и няма пробив. Според коментари досега основният спор е свързан със статута на окупираните територии и гаранциите за сигурност за Украйна. Москва отказа предложението на украинския президент Володимир Зеленски за тристранни разговори и срещите в Маями се провеждат паралелно. Според руския преговарящ Юрий Ушаков европейските и украинските предложения само влошават плановете за мир.

Сенаторът републиканец и близък до президента Доналд Тръмп Линдзи Греъм заяви в интервю за NBC News, че ако в Кремъл откажат предложенията този път, Белият дом трябва да наложи ефективна блокада на руските танкери, както прави във Венецуела, и да предостави ракети Tomahawk на Киев.

Той посочи още, че подкрепя идеята Конгресът да ратифицира гаранциите за сигурност за Украйна, каквото е искането на Киев, както и институцията да участва в разработването на документа.

Русия тества модификации на своите дронове в Одеса

През последните дни Одеса е под масиран обстрел с ракети и дронове, като според украинските военни анализатори руските военни извършват тестове на новите възможности на модифицирани дронове. Данните показват, че Русия е сложила нови антени на дроновете, които избягват средствата за радиоелектронна борба на Украйна.

Атаките на руснаците са насочени към пристанищните терминали на града, електроцентрали и транспортна инфраструктура, включително и по един от ключовите мостове, по който минава основният път за областта.

Украйна увеличава значително своите дронове прехващачи и на ден използва към 950. Според данни успеваемостта на ВВС на Украйна при свалянето на дронове достига около 80%. През 2024 година украинските сили успяваха да унищожават по 90%, а в някои нощи и по над 90% от изстреляните дронове, но Русия започна да произвежда по-масово дронове и да променя непрекъснато тактиката си на атаките.

Русия извършва успешни действия в Сиверск и в Сумска област

През уикенда Русия направи пробив през границата в Сумска област и превзе няколко населени места, вземайки като заложници и жителите на едно от тях - Храбовское. Според анализаторите от Института за изучаване на войната (ISW) атаката е част от опитите на Русия да покаже приближаващ срив на украинските военни и натиск при преговорите за мир.

Украинският проект DeepState обръща внимание, че украинските военни вероятно са били изненадани и допълва, че са се отнесли "безотговорно" към защитата. Пробивът е бил през нощта, в лошо време. Експертите посочват, че в момента района е в "сива зона", тоест без ясен контрол, и поискаха одит на защитата на границата.

Руските военни извършват и успешни действия и почти са окупирали Сиверск, пише украинският Център за отбранителни стратегии. Действащите в региона от 7-ми корпус на Десантно-щурмовите войски съобщават за тежки боеве в региона и опитите на руснаците да преминат през р. Сиверски Донец. Според украински военни анализатори украинските военни постепенно се изтеглят от Сиверск и ще насочат усилията си за защита на Словянск.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1397-ия ден от пълно мащабната война показва, че най-интензивните боеве остава в Покровското направление (57 атаки), а в съседното Олександривско направление са регистрирани 17 бойни сблъсъка. И двете воюващи страни съобщават за ожесточени градски боеве и ограничения в логистичните доставки в Покровск и в Мирнохрад.

Интензиви са сблъсъците в Костянтинивското направление (27) и Лиман (19). Атаките в Хуляйполе са 11 през миналото денонощие.

Като цяло ВСУ съобщава за 223 атаки, което означава, че интензивността се запазва спрямо предходния ден (235). Русия е извършила и само 18 въздушни удара с 50 управляеми авиационни бомби (спрямо средно по близо 150 на денонощие в последните седмици), както и 3100 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 3200 fpv-дрона.

Без избори във "временно окупираните територии"

Избори във "временно окупираните" от Русия украински области няма да бъдат провеждани, съобщи по време на брифинг през уикенда украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че по закон в избори участват само украинци на територията на Украйна (в чужбина това са консулствата и посолствата), тоест местата, в които Киев може да гарантира как протича изборният процес.

Два са основните въпроси за провеждането на избори по време на война - осигуряване на безопасност по време на кампанията и промените в законодателството. В момента текат консултации и Министерството на външните работи проучва възможности за провеждането на изборите в чужбина, след като няколко милиона украински бежанци са в Европа. По отношение на сигурността - всичко зависи от САЩ и Европа, каза Зеленски.

"Важно е и войниците да могат да гласуват - всеки гражданин има право на това", отбеляза украинският президент и допълни, че очаква много украинци да се приберат у дома, за да гласуват, ако има гаранции за сигурността им, които означават примирие, макар и временно.

С този коментар Зеленски отговори и на руския президент Владимир Путин, който посочи, че между 5 млн. и 10 млн. украинци са в Русия и те трябва да могат да гласуват. По време на годишната си конференция той също така каза, че може да помисли за сигурността и в деня на вота на Украйна да не бъдат планирани далекобойни удари.