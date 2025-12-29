Зеленски е поискал от Тръмп 50-годишни американски гаранции за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е поискал от президента на САЩ Доналд Тръмп американски гаранции за сигурност със срок от половин век, за да спомогнат за възпирането на руско нашествие в бъдеще, предава Bloomberg.

Обсъжданите в момента предложения като част от мирен план установяват 15-годишен срок с възможност за удължаване, въпреки че „бих искал гаранцията да е много по-дълга“, заяви Зеленски в аудиопослание пред репортери. „Бихме искали да се обмисли възможността за 30, 40, 50 години и тогава това ще бъде историческо решение на Тръмп“, допълни той.

Американските гаранции за сигурност, които бяха потвърдени от Конгреса, ще бъдат съчетани с обещания от страните в т. нар. Коалиция на желаещите да сформират ефективна защита за Украйна, каза Зеленски. Членство в ЕС също е част от договорките в областта на сигурността за страната му.

„Наблюдението на примирието – нашите партньори ще го осигурят, техническо наблюдение и присъствие. Всички тези подробности ще бъдат включени в гаранциите за сигурност“, заяви Зеленски. И двата екипа от преговарящи са приели необходимостта от „силни“ американски гаранции в областта на сигурността за Украйна, допълни той.

Зеленски говори след разговора си с Тръмп в курорта Мар-а-Лаго във Флорида в неделя. Тръмп заяви, че е постигнат „голям напредък“ към сделка за прекратяване на почти четиригодишната пълномащабна война на Русия в Украйна, но и двамата лидери признаха, че ключови въпроси остават нерешени.

Украинският президент заяви, че не е постигнат консенсус в разговорите му с Тръмп по искането на руския президент Владимир Путин Украйна да се оттегли от Донбас, който е частично окупиран от войските на Москва. Липсва яснота относно американските предложения за създаване на демилитаризирана зона или свободна икономическа зона в района в Източна Украйна, включително кой ще контролира територията.

Путин и Тръмп ще проведат още един телефонен разговор „много скоро“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери в понеделник.

Преди разговора Путин проведе седмата си предавана по телевизията среща с командването на руската армия и министъра на отбраната Андрей Белоусов от октомври насам, като изтъкна настъплението, по думите му, на бойното поле в Украйна. Той допълни, че е наредил на силите си да продължат усилията за завземане на още територии.

Путин е уведомил армията си да продължи кампанията за поемане на пълен контрол върху Запорожка област в Южна Украйна, след като руски командир заяви, че силите на Москва са на 15 км от най-големия ѝ град, предава Ройтерс.

Генерал-полковник Михаил Теплински, командващ групровката „Днипро“, уведоми Путин, че руските сили се доближават до град Запорожие, който преди войната имаше население от над 700 хил. души.

„Руските бойни части на фронтовата линия се намират на около 15 км от южните околности на град Запорожие“, заяви Теплински.

Путин огговори на това: „Разбираме и сме наясно, че врагът пряко срещу вас подготвя защитата си от много години и знаем колко е трудно положението там. Въпреки това вие успявате да изпълните задачите пред групата“.

Стопанинът на Кремъл уведоми Теплински, че иска още от същото. „В близко бъдеще е необходимо да продължим офанзивата заедно с Източната група, за да освободим Запорожие“, заяви Путин.

По-рано началникът на Генералния щаб на руската армия ген. Валерий Герасимов уведоми Путин, че силите на Москва настъпват по почти цялата фронтова линия, а силите на Кремъл са съсредоточени върху отбраната и опити за контраатака.

Герасимов докладва, че през 2025 г. руските сили са завзели територия от 6640 кв. км в Украайна, включително 334 села, и че настъплението през декември е най-бързото тази година.

Укрйна иска среща с европейските партньори и Тръмп през януари, заяви Зеленски, последвана от отделна среща с руски официални представители в „един или друг формат“.

Коалицията на желаещите ще се срещне в началото на януари, за да обсъди подкрепата си за Украйна, съобщи френският президент Еманюел Макрон в публикация в Х в понеделник.

Зеленски заяви, че за Украйна форматът на преговорите с Русия е „без значение“, но иска Путин да покаже готовност да постигане на споразумение, като прекрати атаките срещу Украйна.

„Тези дейсвия не съвпадат с миролюбивия речник, който той използва в диалог с американския президент. Казах това на Тръмп“, заяви Зеленски.

Той заяви, че мирен план от 20 точки за прекратяване на войната на Русия трябва да бъде подложен на референдум в Украйна. Ще бъде нужно примирие от най-малко 60 дни, за да се проведе такъв референдум, допълни украинският президент.