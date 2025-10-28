Беларус ще разположи руската ракетна система "Орешник" през декември

Беларус ще разположи новата руска система за хиперзвукови ракети „Орешник“ през декември, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС, като се позова на Наталия Айсмонт, говорител на беларуския президент Александър Лукашенко.

Айсмонт заяви, че подготовката за разполагането е в заключителна фаза.

По-рано Лукашенко заяви, че разполагането на системата е в отговор на по думите му ескалацията от страна на Запада. Ракетите „Орешник“ бяха представени по време на съвместни руско-беларуски учения миналия месец.

Русия използва за първи път ракетата „Орешник“ срещу Украйна през ноември 2024 г., като целта беше предприятие от отбранителната индустрия в Днипро.

Руският президент Владимир Путин заяви, че е одобрил удара в отговор на използването от Украйна на американски и британски ракети с голям обсег на руска територия. По-късно той заплаши с още удари, включително по „центрове за вземане на решения“ в Киев, ако тези атаки продължат.

Путин заяви, че е невъзможно „Орешник“ да бъде прехваната и допълни, че тя има разрушителна сила, сравнима с ядрено оръжие, въпреки че западни експерти поставят тези твърдения под съмнение.

По-рано днес Лукашенко заяви, че затварянето на границата с Литва е „смахната измама“ и обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия, която бележи нова ера на разделение с бодлива тел.

След като миналата седмица от Беларус преминаха редица балони, Литва предупреди в понеделник, че ще ги сваля и че граничните пунктове с Беларус ще бъдат затворени с изключение на пътуванията на дипломати и граждани на ЕС, които напускат съседната страна.

Прибалтийската страна заяви, че балоните, които многократно са прекъснали въздушния ѝ трафик, са изпратени от контрабандисти, пренасящи цигари в ЕС, но обвинява Лукашенко, който е близък съюзник на Путин, че не спира тази практика.

В понеделник Литва нарече полетите хибридни атаки, а ЕС заяви, че балоните са „хибридна заплаха“.

Лукашенко нарече затварянето на границата с Литва „смахната измама“ и допълни, че Литва е „измислила абсурдно извинение – балоните, които са нещо незначително дори за малка страна като Литва“.

Той счита, че Европа и САЩ явно водят хибридна война срещу Беларус и Русия, но според него губещият от нея ще е самата Европа. „Това е 21-и век – затворено небе, бодлива тел и пълно отхвърляне на несъгласието“, каза Лукашенко, който през 2023 г. отхвърли твърденията, че е последният диктатор в Европа.

Той отбеляза, че европейските страни искат Беларус да се извини за балоните и допълни, че ако Минск е отговорен, ще се извини, но Литва трябва да разбере кой е получавал тези балони.

Беларуският президент отхвърли като глупост твърдения на западни политици, че Русия и Беларус може да се опитат да нанесат удар или дори да окупират Полша и прибалтийските републики.

„Това е пълна глупост“, заяви Лукашенко. „Не се нуждаем от Европа, Париж или Лондон, нито дори от Литва, Полша, Вилнюс и Варшава. Просто не се нуждаем от тях“, допълни той.

Според него американският президент Доналд Тръмп може „да играе представление“ що се отнася до отношенията с Русия в условията на войната в Украйна.