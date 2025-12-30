Русия насочва военните си към един от големите украински градове - Запорожие

Въпреки заявленията на американския президент Доналд Тръмп за желанието на Русия да приключи войната, руският президент Владимир Путин за седми път от октомври насам проведе публична среща с военното командване. По време на заседанието той отбеляза, че руските военни се намират на 15 км от един от големите украински градове - Запорожие, и допълни, че скоро ще започнат действия по окупацията му. Запорожие е седмият по големина град в Украйна с малко над 710 хил. жители преди началото на пълномащабната война през 2022 година.

Картите на бойните действия обаче показват, че руската армия е на повече от 40 км (артилерийски обстрел) от града. Според анализите на Института за изучаване на войната (ISW) отдавнашна цел на руснаците е да се приближат до възможността да обстрелват Запорожие с артилерия. В последните месеци градът непрекъснато е обстрелван с управляеми авиационни бомби - модернизираните бомби от времето на Втората световна война, както и с балистични ракети и дронове.

Не вярвам, че Путин иска мир, коментира в интервю за Fox News украинският президент Володимир Зеленски и посочи, че в Кремъл говорят само за постигане на заявени цели с каквито и да е средства, продължаване на бойните действия и окупацията на Запорожка, Херсонска, Донецка и Луганска област, но не и за мир.

В своето интервю Зеленски каза още, че без подкрепата на САЩ Украйна не може да се защити от руските ракети и дронове, които атакуват всяка нощ градовете. Русия увеличи съществено атаките си от септември 2024 година насам.

Тръмп и Путин са обсъждали плана с 20 точки

Володимир Зеленски коментира още в своите медийни изяви след срещата си с американския президент, че Доналд Тръмп е обсъдил плана с 20-те точки с Владимир Путин преди срещата със Зеленски в Мар-а-Лаго в неделя. Според американския президент е имало известен напредък по отношение на съгласието на руската страна, но Зеленски го е предупредил, че понякога Путин казва едно, но върши друго.

Малко по-късно стана ясно, че Путин е уведомил Тръмп за атака с дронове по негова резиденция в Новгородска област (вероятно "Валдай"), а Тръмп обяви, че "това не е хубаво" по време на протоколните кадри с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Мар-а-Лаго във Флорида. Украйна отрече да е извършвала атаки по резиденция на руския президент, допълвайки, че целите им са само военни.

Володимир Зеленски обяви, че съобщенията са лъжливи и целта е провал на дипломатическите усилия за прекратяване на войната. Според съобщенията на Кремъл Путин е казал на американския президент, че ще преразгледа позициите си по някои постигнати споразумения, но няма да спре преговорния процес с Вашингтон.

Говорителят на Министерството на външите работи на Русия Мария Захарова съобщи, че отговорът на Русия ще бъде "недипломатичен", какъвто украинците не очакват. В Украйна от известно време предупреждават за натрупани резерви от дронове и ракети и очакват масирана атака в новогодишната нощ. Зеленски коментира, че очаква удари по правителствения комплекс в Киев и припомни, че такива вече има нееднократно, включително и с ракета "Искандер - К", която удари директно сградата на Министерския съвет.

Снимка: President.gov.ua

Руски военни кореспонденти също предполагат, че отговорът ще бъде масирана атака към президентската администрация на ул. Банкова в Киев.

Зеленски: Референдум за изтеглянето от Донецка област ще е отрицателен

Украинците ще отхвърлят предложението за изтеглянето на войските от Донецка област, заяви Зеленски в интервюто си за Fox News. Според него "би било глупаво да се проведе такъв референдум, знаейки, че ще се провали" и посочи, че трябва да бъде намерено справедливо решение, което може да бъде подкрепено от украинското общество. На допитване всъщост ще бъде подложен целият план за мир, а не само предложението за Донецка област, стана ясно още от думите на украинския президент.

Според него социологическите проучвания показват, че 87% от украинците искат мир, но 85% от тях са против капитулацията.

Украински анализатори посочват, че законодателството на Украйна не предполага провеждането на избори или референдум при обявено военно положение, тоест провеждането им предполага примирие за поне 60 дни. Това предложение обаче беше отхвърлено от Кремъл. Резултатът от рефередума сам по себе си не е обвързващ - решението трябва да дойде от Върховната Рада и да бъде потвърдено от Конституционния съд като ненарушаващо основния закон на страната.

Руските военни обявиха, че ще окупират Купянск отново към януари-февруари

Въпреки официалните заявления за окупацията на Купянск, която не беше отречена, сега руските военни съобщават пред президента Владимир Путин, че ще окупират града около януари-февруари 2026 година. Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1405-ия ден от пълномащабната война показват, че в района е имало пет атаки.

Интензивни са боевете в Хуляйполе (25 атаки), където руснаците записват успехи, както и около Костянтинивка (17 атаки). Според руските заявления Хуляйполе е окупиран, но данните показват, че засега украинците все още удържат позиции, макар и да определят ситуацията като много тежка. Военни анализатори определят, че присъствието на руснаците в Костянтинивка е ограничено въпреки заявленията за окупацията на половината град.

Най-тежка остава ситуацията в Покровск, за който текат градски боеве вече близо 150 дни. ВСУ съобщава за 43 атаки в последното денонощие.

Данните сочат за общо 151 бойни действия спрямо 209 ден по-рано. Русия е извършила и 47 авиационни удара със 129 управляеми авиационни бомби, както и 3600 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 5200 fpv-дрона.

Потъналият край Испания кораб Ursa Major е превозвал ядрени реактори за Пхенян?

Потъналият край Алмерия кораб Ursa Major е превозвал реактори за ядрени подводници за Северна Корея, съобщава испанското издание La Verdad, позовавайки се на свои източници сред разследващите органи. Корабът потъна точно преди година и е собственост на руската компания "Оборонлогистика", която работи под шапката на Министерството на отбраната и е специализирана в превози на военни товари.

Преди година съобщенията бяха, че корабът е напуснал пристанището в Санкт Петербург и е превозвал части за ледоразбивач към Владивосток. Първоначалната причина беше авария в машинното отделение, но сега разследващите органи са установили пробойна от удар, идващ отвън. Според коментарите корабът вероятно е бил спрян заради опасния си товар. Ако тази версия бъде доказана, това би повдигнало сериозни въпроси на фона на растящото геополитическо напрежение.

Южнокорейското разузнаване споделя данни за доставки на артилерийски снаряди за Русия, както и изпращането на севернокорейци на фронта в Украйна, за което руският президент официално благодари на Пхенян по време на парада за Деня на победата, който Русия отбелязва на 9 май.

Анализатори отбелязват, че Северна Корея наскоро е показала напредък при строителството на своя ядрена подводница и опасенията са, че Русия е помогнала за това. Наскоро украинските военни експерти коментираха, че използваните от руските военни севернокорейски балистични ракети KN-23 са станали много по-ефективни.