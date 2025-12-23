Димитър Радев: Държавата има опора, дори когато политиката е в криза

Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати – нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Този коментар направи Димитър Радев, управител на Българската народна банка, в интервю пред БТА.

Той е категоричен, че когато те действат стабилно и предвидимо, „дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения“. Според него настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, и за пример даде БНБ като ключова институция, която има капацитета да го издържи.

Гуверньорът на БНБ подчерта ролята на централната банка да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. „Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите – паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях – остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност“, заяви Радев.

Що се отнася до влизането на България в еврозоната, той смята, че тя ще ограничи пространството за политически и икономически импровизации с изискването си за по-висока степен на дисциплина. По този начин, по думите му, ще се намали ефектът от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност и ще осигури по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.

Димитър Радев е категоричен, че няма да приеме поста на служебен премиер. „Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим“, аргументира се управителят на централната банка.

Той е убеден, че държавата има опора, дори когато политиката е в криза. „Това не решава всички проблеми, но дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм“, отбеляза той преди посрещането на коледните и новогодишните празници.