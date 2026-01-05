ОИСР договори изключването на американските компании от глобалния минимален данък

САЩ и повече от 100 други държави финализираха споразумението, което ще освободи американските компании от някои чуждестранни данъци. Това е кулминацията на усилията за създаване на изключение от корпоративния глобален минимален данък, съобщава Bloomberg.

Споразумението изключва базираните в САЩ мултинационални корпорации от 15-те на сто глобален минимален данък, договорен чрез Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Миналата година президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от рамката за прилагане на този данък, договорена по време на администрацията на президента Джо Байдън, припомня информационната агенция.

Съгласно споразумението, други държави ще бъдат ефективно блокирани от налагането на допълнителни данъци на чуждестранните дъщерни дружества на американски мултинационални компании, за да компенсират печалбите, които са недостатъчно обложени с данъци в други юрисдикции.

През юни министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт си осигури споразумение със съюзниците от Г-7 за освобождаване на американски компании в замяна на убеждаване на републиканците в Конгреса да премахнат разпоредбата за „данък за отмъщение“. Тя беше включена в данъчния „голям и красив“ законопроект на Тръмп, приет от Конгреса през 2025 г.

Представители на САЩ коментират, че американските компании вече са изправени пред минимален данъчен режим, както чрез 15% федерален корпоративен минимален данък, наложен на компании с печалба от поне 1 млрд. долара, така и чрез международния данъчен режим на САЩ, който облага с от 12,6% до 14% чуждестранните печалби на корпорациите.

Споразумението за глобалния минимален данък идва на фона на нарастващото напрежение относно цифровите данъци – налози, които Европейският съюз (ЕС) и други държави използват срещу технологични компании. Правителството на САЩ се оплаква, че американските компании, включително Google на Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc., са несправедливо атакувани от Брюксел.

Правила за минималния данък

Глобалният минимален данък беше въведен, за да се предотврати избягването на данъци от мултинационални компании чрез локализиране на операции и отчитане на приходи в страни с ниски данъци. Предложението, договорено чрез ОИСР, би наложило ефективна ставка от 15% на мултинационални компании с приходи от поне 750 млн. евро.

Около 60 държави са въвели местни версии на рамката, включително по-голямата част от членките на ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и Южна Корея.

ОИСР изчислява, че данъчната програма ще генерира 220 млрд. долара приходи за правителствата по целия свят.

Рамката има за цел компаниите да плащат поне 15% във всяка страна, в която оперират. Планът съдържа и правила за прилагане, които позволяват на други държави да събират данък от компания, ако местната ѝ юрисдикция не начислява поне 15% ставка.

Споразумението за освобождаване на американски компании ефективно отстранява заплахите на републиканците в Конгреса за възраждане на плана за реципрочни данъци, който би позволил на Министерството на финансите на САЩ да увеличи налозите върху компании от юрисдикции, за които се смята, че са наложили „дискриминационни“ данъци на американски субекти.

Този план беше изключително непопулярен на Уолстрийт и критиците му предупреждават, че ще има смразяващ ефект върху чуждестранните инвестиции в САЩ.