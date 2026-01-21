БЕХ влезе в консорциума за проучване за газ в блока "Хан Аспарух"

Българският енергиен холдинг (БЕХ) вече има дял от 10% от проекта за проучване и добив в блока "Хан Аспарух" в дълбоките води на Черно море. "Чакаме добри новини", коментира по време на церемонията по подписване на споразумението директорът на дружеството Валентин Николов.

Той обърна внимание, че преговорите с другите партньори в този проект - OMV Petrom и израелската NewMed, са продължили девет месеца, а държавният холдинг е получил подкрепата на всички институции. Николов призна, че БЕХ няма много опит в дейности по проучване, но вече е създадена специална дирекция, която ще отговаря за работата в Черно море, както и за проучването за редкоземни елементи в Маришкия басейн.

Решението за участието на България в консорциума, който проучва дълбоките води на Черно море от 2012 година, беше взето в средата на януари. Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков съобщи, че участието е стратегическо и то може да донесе енергийна независимост на страната.

При находка в блока държавата ще получава концесионни такси, а БЕХ - приходи спрямо дела, който има в проекта. Станков обаче не уточни за каква сума българският холдинг е купил по 5% от дяловете на другите два партньора.

Премиерът в оставка Росен Желязков коментира по време на церемонията, че правителството се опитва да "раздвижи инвестиционния потенциал" на добивната индустрия, за да бъде повишена конкурентоспособността на държавата. Консорциумът между OMV и NewMed са приели БЕХ като равноправен търговски партньор, допълни още той.

Двете компании експлоатират съседния на "Хан Аспарух" блок - Neptun Deep. В него преди години бяха намерени значителни количества природен газ и процедурата по подготовка за търговска експлоатация вече е на финалната права. Чрез това находище Румъния се надява да стане един от факторите на регионалния газов пазар.

От консорциума очакват позитивни резултати и в България и ще извършат два нови сондажа, в които България ще има дял във финансирането. Според публикации от лятото на 2025 година бюджетът на тези дейности е около 170 млн. евро.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщи през април, че има издадени разрешителни за три сондажа с дълбочина между 1300 м и 1800 м. Те ще се извършат по метода за вертикално ротационно сондиране.