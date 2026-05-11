Как управляващите предлагат да овладеят ръста на цените?

Борба със спекулата и край на пировете по време на чума – така депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) Константин Проданов описа предложените от най-голямата парламентарна група законови промени, свързани с овладяването на ръста на цените на стоките и услугите. Промените в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите ще бъдат разгледани още във вторник в Комисията по бюджет и финанси в парламента.

Въвеждане на понятието „справедлива цена“, удължаване на действието на Закона за еврото с една година и по-високи глоби при нарушения са част от мерките, представени от депутатите Явор Гечев и Константин Проданов днес. Според Проданов много от търговците се оправдават с външни фактори за ръста на цените. „Тези външни фактори и кризата в Близкия изток засягат както нашите производители тук, така и тези в Западна Европа“, каза той, като даде пример за значително по-ниската цена на маслото в Париж, отколкото в България.

„Очакваме това сравнително бързо, в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени“, каза още той.

В заложените промени се удължава забраната от Закона за въвеждане на еврото за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите. Като за икономически необосновано увеличение се приема всяко повишаване на крайната продажна цена на стока или услуга спрямо цена, прилагана от същия търговец за същата стока или услуга в сравним предходен период.

Промените изискват търговците да доказват икономическата обоснованост на ръста на цените си, включително като приложат информация за начина на определяне на цената на стоката или услугата. Ако търговецът не изпълни тези задължения в срок, се приема, че ръстът на цената е необоснован. Според предложените промени увеличението е обосновано, когато „е в пряка и съразмерна причинна връзка с един или повече обективни икономически фактори“.

За такива фактори се приемат:

- увеличение на доставни или производствени разходи;

- увеличение на разходите за труд;

- промени в цените на енергия, горива или суровини;

- промени в данъци, такси или други публични задължения;

- промени във валутни курсове или външни икономически условия;

- други фактори извън контрола на търговеца, които оказват съществено влияние върху разходите или условията за предлагане.

В така разписаното предложение не става ясно какво се има предвид по тези други фактори и дали това не оставя пространство за тълкуването на тази точка според ситуацията.

„Увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите“, обясни Константин Проданов.

Санкциите за нарушения могат да достигнат от 1000 до 10 000 евро за лица и от 5000 до 100 000 евро за еднолични търговци и юридически лица. При повторно нарушение глобите ще бъдат в двоен размер. Те ще се налагат по отделно за всяка една стока, услуга или търговски обект, по отношение на които е констатирано нарушение.

Според новите предложения на длъжностните лица в КЗП се дават допълнително правомощия – в рамките на проверка да разпоредят „на всяко физическо или юридическо лице да предостави информация, независимо от нейната форма, която е необходима за целите на проверката или производството“. Тази информация може да включва и данни не само за различните разходи, но и за начина на ценообразуване, както и „друга информация, свързана с установяване на евентуални нарушения“. Предоставянето на информация не може да бъде отказано с позоваване на производствена, търговска или друга защитена от закон тайна.

Търговците с оборот над 5 112 919 евро се задължават да публикуват до 7 ч. сутринта в машинно четим формат на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите.

КЗП ще поддържа публично достъпен интернет портал, на който да се публикуват ежедневно индивидуалните продажни цени, както и за цените на едро по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), както и индивидуалната продажна цена на дребно.

Законопроектът предвижда публикуването и на „справедливата цена“ за всяка стока от списъка. Какво значи справедлива цена, Константин Проданов обясни така: „Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на надценката, а нашето виждане за това колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, коментира депутатът.“ Самата цена ще се калкулира по методика, която предстои да бъде утвърдена от Министерството на икономиката и ще има по-скоро информативен характер.

Сред уточнените в законопроекта термини са „икономически необосновано увеличение“, което се разбира като такова, при което „не е доказана или липсва пряка и съразмерна връзка с обективни икономически фактори“, а „сравним предходен период“ е период, който позволява обективна съпоставка на цените при сходни икономически условия, съобразно методика, приета от Министерския съвет.

„Има няколко фактора, които вдигат цените. Един от тях е оправдан и той е високите цени на горивата, войните и други логистични канали, но има и част, която се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които наблюдаваме в магазинните мрежи, аптеките, в различните пазарни сегменти в търговията на едро и дребно се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани“, каза депутатът от ПБ Явор Гечев, който представи заедно с Константин Проданов промените.

„Съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“

Другият закон, който „Прогресивна България“ иска да промени във връзка с ръста на цените, е този за защита на конкуренцията. В него вписаните 13 нелоялни търговски практики се увеличават на 33.

„Разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики“, обясни Явор Гечев. Създава и се и регистър за проследимост при търговията на едро, като според депутата е измислен вариант, в които това да не представлява прекомерна тежест за търговците.

В този регистър бизнес операторите ще подават в електронен вид информация за веригата за доставки „от всяко първо пускане в стокооборот на пазара страната на селскостопански, хранителни продукти и суровини и всяка последваща дистрибуция на етап търговия на едро“.

Въвеждат се и други нови понятия – „съвместно господстващо положение“ и „прекомерно високи цени“. Първото от тях според депутатите от ПБ е налице, когато „две или повече предприятия, макар и юридически и икономически независими помежду си, съвместно притежават пазарна сила, която им позволява да действат в значителна степен независимо от своите конкуренти, доставчици, клиенти или потребители и да възпрепятстват ефективната конкуренция на съответния пазар“.

За да се прецени дали предприятия са в такава зависимост, ще се вземат предвид редица фактори, сред които пазарните им дялове, концентрацията на пазара, прозрачността му, възможността за навлизане на нови участници или разширяване на съществуващите.

„Не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите“, каза Проданов относно предложените промени.

За „прекомерно висока цена“ пък се приема такава, която значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация, включително разумна норма на печалба.

Законовите промени ще изискват големите търговци на бързооборотни стоки да представят при поискване информация за структурата на цените си.

КЗК от своя страна ще прави секторни анализи на пазарите на храни, горива, земеделски суровини, които ще се публикуват ежегодно.

„Всичко, което описвам досега, са изцяло пазарни мерки, няма нищо непазарно тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе във функцията си на регулатор, което той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават“, каза Проданов.

Той посочи, че очакването е това да доведе до овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница.

„Начало на дебат“ и „стъпки в правилната посока“

„Предложените от правителството мерки срещу инфлацията на цените са недостатъчни, но ги разбираме като начало на дебат“, заяви депутатът от „Демократична България“ (ДБ) Мартин Димитров, цитиран от БТА. Според него в мерките е пропуснато изчисляването на екотаксите за автомобили и бяла техника, като липсват и предложения за борене на спекулата при горивата.

За ДПС тези мерки са „първи стъпки в правилната посока“, стана ясно от думите на депутата Атидже Алиева. Тя отбеляза, че партията ѝ работи по свои предложения в тази посока.

„Възраждане“ обявиха в прессъобщение, че предложените мерки са „палиативни и показват некомпетентност“. Като собствено разбиране за това как да се намалят цените лидерът на партията Костадин Костадинов изброява редица спорни предложения като премахване на санкциите срещу Русия и връщане на лева, което според него би намалило инфлацията до минимум, без да предлага каквато и да е информация по какъв точно начин може да се случи това.

От ГЕРБ ще коментират текстовете, веднага след като се запознаят с тях, съобщава БНТ.

Временната комисия по бюджет и финанси, която ще обсъжда предложените от „Прогресивна България“ законопроекти, ще заседава на 12 май от 10 ч. сутринта.