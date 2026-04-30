Дацов: Стагфлацията вече е базов сценарий за българската икономика

Стагфлацията вече е базов сценарий за българската икономика и трудно може да бъде избегнат, а събитията в Иран само ускоряват процеса. Това каза Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Вторичните ефекти от конфликта в Близкия изток ще са много по-големи. „Представете си какво ще се случи с храните с реколти от новите цени на торовете. По-големият проблем е, че ще изпитваме ефектите на случващото се в Залива и през 2027 година“, прогнозира гостът.

Дацов съобщи, че Фискалният съвет готви няколко препоръки към бъдещото правителство в областта на публичните финанси. Той коментира, че „не е добра новина, че през април дефицитът e около нулата, когато точно в този период постъпленията са най-високи“. През 2025 година на база икономически показатели не трябваше изобщо да имаме дефицит, отбеляза той.

„Продължаваме да имаме структурен дефицит между 3-4% и някой трябва да обясни как той ще бъде погасен във времето“, коментира финансистът. Добрата новина е, че управляващата партия има ясна програма, която заявява, че няма да вдига данъците, допълни той.

Според събеседника ефективността в публичните финанси се постига чрез реформи в разходната част. Към момента липсва яснота как ще се случи този процес.

Дацов уточни, че е много важно какъв сигнал ще изпрати новото правителство с броя на министерствата, които отдавна „плачат за оптимизация“.

„Българските институции полагат много малко усилия да се борят истински с проблемите“, обясни Дацов. Много малко министерства в България имат капацитет да правят политика, а това е огромен проблем. В момента Европа е под огромен натиск и големият проблем е, че и там не блестят с особени решения, смята той.

По думите му политиката на зависимост от субсидии граничи с наркозависимост и не помага по никакъв начин.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.