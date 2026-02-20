Биткойнът спечели Wall Street и сега си плаща цената

Прегръщането на биткойна от Wall Street трябваше да му донесе стабилност. Вместо това създаде нова уязвимост: зависимост от американските пари, които сега са в отстъпление, пише Bloomberg в материал.

От 10 октомври приблизително 8,5 млрд. долара са изтекли от листнати в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF). Фючърсната експозиция на чикагската борса СМЕ е намаляла с около две трети от върха си в края на 2024 г. до приблизително 8 млрд. долара. Цената на акциите на Coinbase, предпочитаната от много американски институции платформа, се търгува трайно с отстъпка спрямо чуждестранната Binance – сигнал за продължителни разпродажби на американския пазар. В същото време биткойнът поевтиня с над 40%, въпреки че ценните книжа и благородните метали намират купувачи.

Този обрат има необичайна тежест заради начина, по който пазарът се е променил. През по-голямата част от историята си цената на биткойна се определяше на чуждестранни борси от инвеститори на дребно. През последните две години спот ETF-ите привлякоха милиарди чрез американски инструменти, СМЕ стана водеща платформа за търговия с фючърси, а пенсионните и хедж фондовете изместиха индивидуалните купувачи. Американският институционален капитал и търсене на дребно станаха ценоопределящите фактори.

Когато този капитал растеше, биткойнът поскъпна до рекордна стойност на 6 октомври. Сега обаче е в застой – и няма очевиден катализатор за подновяването на движението.

Основният проблем е простичък: тезата за институционалната подкрепа се разпадна. Инвеститорите, които купуваха биткойни като защита от инфлацията, заради т. нар. търговия на обезценяването или заради стреса на пазара на ценни книжа, видяха как всичко това се сгромолясва наред със – а понякога и по-бързо от – рисковете, от които трябваше да предпазва. Тези, които третираха покупките на търговия „по инерция“ се прехвърлиха към други активи, които реално се движат нагоре – от международни акции до злато.

Прекратяването на тази криптотърговия остави пазара още по-изтънял, отколкото изглежда. А намаленият ливъридж означава по-малко принудителни покупки, когато цените растат – и по-малко естествена абсорбация, когато продажбите почнат да се трупат.

Също така част от вълната на институционален интерес беше по-механична, отколкото изглеждаше. Хедж фондовете извършват т. нар. базисна търговия – купуват спот биткойни, като продават фючърсни договори с премия, прибирайки разликата. Стратегията обаче не изисква да имаш някаква визия за това накъде са се запътили цените, а само възвръщаемостта да надвишава достъпното на други места.

И през по-голямата част от 2025 г. беше точно така. Но когато този спред се сви под доходността по американските държавни ценни книжа след 10 октомври, този вид търговия загуби смисъла си и потоците секнаха. Това е само един елемент от картината на търсенето, въпреки че по-голямата част от обрата, свързан с ETF-ите, изглежда воден от свиващия се апетит за биткойни като актив, а не от икономиката зад която и да е било арбитражна стратегия.

„Този капитал няма причина да остава“, посочва Бохумил Восалик, главен инвестиционен директор на 319 Capital. Докато естественото спот търсене не се възстанови, „всяко повишение рискува да стане зона на продажба до зануляване, а не основа за възстановяване“, допълва той. Премията на Coinbase – отрицателна през по-голямата част от 2026 г. – предполага, че това търсене тепърва трябва да се материализира.

Индексът Coinbase Bitcoin Premium Index. Графика: Bloomberg LP

Интеграцията на биткойна с американските финанси донесе истински преимущества – задълбочаване на ликвидността и институционално легитимиране, каквито на актива от дълго време му липсваха. Засега обаче секторът е в отстъпление, а пазарът е загубил способността си да реагира на добрите новини.

По-дълбокият проблем обаче е структурен. Институционализирането не премахна волатилността. Пренасочи я. Същите продукти, които запалиха Wall Street по биткойна – ETF-и, стратегии за търговия на опции, носещи доходност инструменти – целяха да стабилизират възвръщаемостта при постоянни условия. И го направиха. Но също така концентрираха риска по начини, които просто станаха видими, когато условията се промениха.

Структурираните продукти, които генерират доходност чрез продажба на опции, потискат колебанията в цените при спокойни пазари, след което ги усилват, когато се появи истински катализатор. Много инвеститори в ETF-и също така са под средната си разходна основа, което означава, че при поскъпване продават от притежатели, които просто искат да постигнат рентабилност – ограничавайки ръстовете, които в по-ранни цикли може би са подхранвали инерцията.

„Нарастващото приемане на продукти като IBIT на BlackRock създава локализирана стабилизация на биткойна, когато цените се търгуват в диапазон“, коментира Спенсър Халарн, глобален ръководител на извънборсовата търговия в GSR. Но когато се появи истински катализатор, „същите тези структури всъщност могат да преувеличат движението. По-специално, продуктите, генериращи доходност, които систематично продават опции, потискат волатилността, докато не я усилят.“

Резултатът е пазар, който е загубил способността си да реагира на добри новини. Когато BlackRock Inc. обяви продукт, обвързан с Uniswap, токенът за кратко поскъпна, преди цената му да се отдръпне. В предишни цикли подобни новини често предизвикваха продължителни периоди на ръстове. Сега ентусиазмът избледнява, преди да се натрупа.

„Пазарната структура наистина се срина на 10 октомври“, според Зак Линдквист, управляващ партньор в Pure Crypto. „Никога не сме виждали толкова стабилен и сериозен спад, дори през 2018 г. и 2022 г.“, допълва той.