Standard Chartered: Биткойнът може да поевтинее до 50 хил. долара, преди да се възстанови

Standard Chartered намали прогнозата си за цената на биткойна за втори път за по-малко от три месеца, предупреждавайки, че криптовалутата може да поевтинее до 50 хил. долара, преди да настъпи възстановяване.

Банката сега очаква биткойнът да завърши 2026 г. на стойност от 100 хил. долара, което е по-малко от предишната прогноза от 150 хил. долара, се казва в бележка от четвъртък, цитирана от Bloomberg. През декември банката вече беше намалила тази цел от 300 хил. долара.

Последната ревизия идва след бурен период за цифровите активи. Биткойнът се опитва да се възстанови след нова порция разпродажби, започнали още през октомври и белязани от пристъпи на волатилност и променящ се апетит за риск. В четвъртък следобед биткойнът се разменя за 67 987 долара, което е спад от 0,1% за денонощието.

„Очакваме по-нататъшна капитулация на цените през следващите няколко месеца“, пише в бележката Джефри Кендрик, международен ръководител на банката за проучвания на цифрови активи.

Кендрик посочи отлива на капитал от борсово търгуваните фондове и по-слабия макроикономически фон. Притежаваните монети от биткойн борсово търгувани фондове (ETF) са намалели с близо 100 хил. токена от пика си на 10 октомври. Средностатистическият купувач сега е на загуба при цена на биткойна на влизане в инвестицията от около 90 хил. долара, се казва в бележката.

Банката също така предупреди, че „макрорисковият фон също става все по-предизвикателен – икономиката на САЩ може да отслабва, но пазарите не очакват по-нататъшни намаления на лихвите“, докато Кевин Уорш не поеме поста председател на Федералния резерв по-късно тази година. Това би могло да ограничи новия приток на средства към криптоактиви през следващите месеци, се посочва още.

След разпродажбата на 10 октомври инвеститорите са изтеглили почти 8 млрд. долара от листнати в САЩ спот биткойн ETF-и, според данни, събрани от Bloomberg.

По отношение на етера банката намали целта си за края на 2026 г. на 4000 долара от 7500 долара. Вторият по големина на пазарната капитализация токен се разменя за 1984 долара, което е спад от 0,2% за денонощието.

Биткойнът е поевтинял с повече от 40% от октомврийския си пик, когато цената му бе близо 127 хил. долара. Според CoinGecko по-широкият пазар на криптовалути е загубил почти 2 трлн. долара от стойността си за същия период. Биткойнът сега изостава по представяне от индексите Nasdaq и S&P 500.

Според Кендрик спадът е бил рязък, но по-организиран от предишните сривове. „Тази разпродажба беше по-малко екстремна от предишните и не се наблюдава колапс на никоя платформа за цифрови активи“, пише той, добавяйки, че пазарът изглежда узрява.