Уолър от Фед: Еуфорията в криптосектора от преизбирането на Тръмп избледнява

Първоначалният оптимизъм, който даде тласък на криптопазара след преизбирането за президент на Доналд Тръмп, може би вече отслабва на фона на последните разпродажби в сектора. Това заяви членът на Борда на управителите на Федералния резерв на САЩ Кристофър Уолър, цитиран от Bloomberg.

„Част от еуфорията, която дойде в света на криптовалутите с настоящата администрация, част от нея в известна степен избледнява“, каза Уолър в понеделник в Ла Хоя, Калифорния, по време на конференция, организирана от Global Interdependence Center.

Централният банкер заяви, че възходите и паденията са често срещани на криптопазара и че последната волатилност може да бъде приписана на регулаторна несигурност и действия за управление на риска от страна на по-големите финансови компании.

„Мисля, че имаше много разпродажби само защото фирмите, които влязоха в него (сектора, бел. ред.) от традиционните финанси, трябваше да коригират рисковите си позиции, да продават и много други неща“, коментира Уолър.

Думите му подчертават това до каква степен криптопазарите стават все по-обвързани с по-широката финансова система. Макар обичайно секторът на дигиталните активи да се приема като периферен и ориентиран към инвеститорите на дребно, нарастващата му експозиция към институционални играчи, включително чрез хедж фондове, борсово търгувани фондове и др., повишава видимостта му сред ръководителите на паричната политика.

Биткойнът поевтиня с повече от 40% от октомврийския си връх - част от по-широк спад в цените на дигиталните активи, който ерозира печалбите, изградени върху очакванията за институционално приемане и благоприятен политически климат. Рязкото понижение на стойността на биткойна миналата седмица до 60 033 долара – най-ниското му ниво от октомври 2024 г. – предизвика най-големия скок във волатилността след краха на криптоборсата FTX през 2022 г.