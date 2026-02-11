Дойде ли краят на „ерата на спекулациите“ в криптосектора?

През цялата си история биткойнът и другите криптовалути са били обект на значителни колебания в цените, независимо дали това се дължи на по-големи макрофактори, влияещи върху всички класове активи, или по време на т. нар. криптозими заради тревоги в самия криптосектор, пише CNBC.

Но благодарение на все още приятелски настроената към криптовалутите администрация на американския президент Доналд Тръмп и очакванията за приемане на законопроект за структурата на пазара на криптовалути, много наблюдатели очакваха още един бичи период за дигиталните активи в началото на 2026 г. Обаче се оказа точно обратното. Биткойнът поевтиня с повече от 21% от началото на годината и стигна до 60 062 долара миналата седмица – най-ниското му ниво от около 16 месеца. Това бележи спад от близо 50% спрямо рекорда му от октомври 2025 г.

Какво движи този последен спад? Вместо еднократно събитие, основателят и главен изпълнителен директор на Galaxy Майкъл Новограц смята, че това е отражение на по-голяма промяна в сектора. Когато биткойнът поевтиня с 22% за по-малко от ден през ноември 2022 г. след фалита на криптоборсата FTX, имаше „срив в доверието“, каза Новограц в рамките на Digital Finance Forum на CNBC. „Този ​​път няма неоспоримо доказателство“ за конкретен фактор, смята той, допълвайки: „Оглеждаш се и се питаш какво се е случило?“

Майкъл Новограц. Снимка: Bloomberg LP

Новограц отбеляза разпродажбите от октомври 2025 г. като значимо събитие, когато ливъридж позиции за общо 19,37 млрд. бяха заличени за период от 24 часа, засягайки 1,6 млн. трейдъри. Тази ситуация според него е отказала „много търговци на дребно и маркет мейкъри“ и е оказала голям натиск върху цените.

„Всичко в криптосектора е наративи, става въпрос за истории“, каза той. „Тези истории отнемат известно време, за да се изградят, и вие привличате хора... Така че когато изтриете много от тези хора, Хъмпти-Дъмпти не може да се събере отново веднага“, посочи още той, правейки аналогия с едноименния герой яйце от книгите за Алиса.

Но Новограц също така вижда нещо по-трайно, което очаква да излезе от настоящия спад. Според него сегашната ера на криптоинвестиране – „ерата на спекулациите“ – постепенно ще изчезне, тъй като в криптоиндустрията вече има институции, „в които хората имат различна толерантност към риска“.

„Трейдърите на дребно не се занимават с криптовалути, защото искат да правят 11% годишно“, отбелязва той. „Те влизат, защото искат да направят 30 към едно, осем към едно, десет към едно“, допълва още той.

Някои трейдъри винаги ще спекулират, казва Новограц, но като цяло „това ще бъде транспонирано или заменено от нас, използвайки същите тези релси, тези крипторелси, за да донесем банкови [и] финансови услуги на целия свят“.

Той също така посочи токенизираните акции като активи, които ще имат „различен профил на възвръщаемост“.

Колкото до евентуалното приемане на закона CLARITY за криптосектора в САЩ, Новограц заяви, че според него той ще стане факт. „Говорих с [лидера на малцинството в Сената] Чък Шумър преди две вечери и той каза: „Ще приемем проклетия Закон CLARITY“, посочи Новограц. „Демократите искат да приемат закона и републиканците искат“, допълни още той.

Според него секторът се нуждае от законопроекта по „много причини“, но най-вече „ние се нуждаем от него, за да върнем духа на криптопазара“.