Измерителят на приходите от биткойн добив на криптоминьорите удари историческо дъно

Наблюдаван отблизо измерител на приходите от добив на биткойни спадна до най-ниското си ниво в историята на фона на спиране на машини заради краха на цените и ръста на енергийните разходи, съобщава Bloomberg.

Индексът за т. нар. хаш цена – който измерва приходите от копане за единица изчислителна мощ – е спаднал до около 3 цента за терахаш към края на миналата седмица, според данни на компанията за добивни услуги Luxor Technology. За сравнение, през 2017 г. показателят е бил 3,50 долара.

В същото време се очаква стойността, измервана на две седмици, на трудността на копаене да намалее с над 13%, което би било едно от най-големите понижения, откакто Китай напусна индустрията през 2021 г., посочват от Newhedge.

Индексът за хаш цена. На графиката - в петахаш за секунда. Графика: Bloomberg LP

Цената на биткойна пропадна до около 60 хил. долара в четвъртък, задълбочавайки разпродажбите от октомври насам, макар че впоследствие успя да се възстанови до над 70 хил. долара. Във вторник биткойнът се разменя за 68 924 долара, което е понижение от над 2% за денонощието.

На фона на влошаващите се печалби през последните години редица компании, включително CleanSpark и Terawulf, се принудиха да преобразуват центровете си за добив в инфраструктура за изкуствен интелект (АІ). Редица компании отчетоха поскъпване на акциите си за кратко, макар че по-голямата част от приходите им все още идва от биткойни.

„Понижението е историческо, най-голямото след китайската забрана“ за добив, коментира Хари Судок, главен бизнес директор на CleanSpark, една от най-големите компании за добив на биткойни. „Дължи се на комбинацията както на разпродажбата, така и на зимните бури“, посочва той.

Добивът на биткойн е енергоемък процес, в рамките на който публичните компании набират десетки милиарди долари, за да закупят скъпи специализирани компютри и да плащат сметки за електричество, които могат да достигнат до десетки милиони долари. Те печелят възнаграждения под формата на токени, като валидират трансакции в блокчейна. Миньорите са склонни да свиват операциите си, когато цените на биткойна спаднат по-значително под разходите за добив или цените на електроенергията се покачват на фона на екстремни метеорологични условия.

Освен препятствията от разпродажбите на пазара на цифрови активи, миньорите бяха засегнати от нарастващите разходи за електроенергия до голяма степен заради зимната буря в САЩ в края на януари. В центровете за криптодобив, богати на енергоизточници, като Тексас и Тенеси, имаше прекъсвания на електрозахранването.

Някои миньори могат да продават електроенергия обратно на мрежата, след като изключат машините си, но други трябваше да прекратят изцяло дейност заради високите цени.