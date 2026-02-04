Половин трилион долара избягаха от криптовалутите за по-малко от седмица

Почти половин трилион долара са били изтрити от пазарната капитализация на криптовалутите за по-малко от седмица, след като разпродажбите на биткойна се ускориха през последните дни.

Общата пазарна капитализация на сектора е намаляла с 467,6 млрд. долара от 29 януари, според данните на CoinGecko, цитирани от Bloomberg. Във вторник най-старата криптовалута поевтиня до най-ниското си ценово равнище, откакто Доналд Тръмп започна втория си мандат като президент.

Пазарната капитализация на криптосектора през последния месец. Графика: CoinGecko

Минути след 10 ч. българско време монетата поевтинява с 3% за денонощието до 76 228 долара.

Пазарната капитализация на криптосектора е в размер на 2,66 трлн. долара, което е спад от 2,5% за последните 24 часа.

Въпреки приятелски настроената администрация в Белия дом и нарастващото институционално приемане стойността на биткойна изостава с около 40% от началото на октомври, включително и заради серия от ликвидации от 10 октомври, които изтриха залози с ливъридж за 19 млрд. долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

„Сутрешното настроение в Азия е предпазливо и в отбранителна позиция. Настроението все още е за отказ от риска, но темпът на принудителни продажби се забави в сравнение с края на редовната търговия в САЩ“, коментира Рейчъл Лукас, анализатор на BTC Markets.

Спадът е налице след волатилна седмица на световните пазари, която също така отбеляза резки колебания в цените на златото и среброто. И макар благородните метали да успяха да намерят купувачи във вторник след последното си поевтиняване, криптовалутите не успяха да привлекат подкрепа. Биткойнът и американските акции поевтиняха, тъй като нарастващото напрежение между САЩ и Иран накара инвеститорите да търсят сигурни активи.

Сривът в цената на биткойн поражда съмнения, че монетата функционира като вид „цифрово злато“, тъй като не е действал като безопасно убежище по време на период на засилена геополитическа несигурност. Инвеститорът Майкъл Бъри тази седмица предупреди, че биткойнът се показва като чисто спекулативен актив, без да успява да се утвърди като хедж, подобен на благородните метали.

През последните 24 часа над 700 млн. долара в бичи и мечи криптозалози бяха ликвидирани на пазара на безсрочни фючърси, с което общият спад достигна над 6,67 млрд. долара от 29 януари насам, показват данни на CoinGlass.

Потоците към биткойн борсово търгуваните фондове, листнати в САЩ, остават нестабилни. След като в понеделник имаше около 562 млн. долара нетен приток на капитал, инвеститорите изтеглиха 272 млн. долара от групата във вторник, според данни, събрани от Bloomberg.