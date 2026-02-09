Търгуваните обеми на криптоборсите се сринаха с 51% за година през януари

След като приключиха 2025 г. със средномесечни търгувани обеми от 1,71 трлн. долара – вторият по размер обем изобщо, криптоборсите навлизат в новата година със значително по-слаба активност.

Според данни, представени от Bestwallet.com, търгуваните обеми на криптоборсите са се сринали с 51% на годишна основа до 1,2 трлн. долара през януари.

Криптоборсите имаха бурна 2025 г., а средномесечните търгувани обеми се движиха в широки граници с поскъпването и поевтиняването на криптовалутите. Разпродажбите от по-рано през годината бяха последвани от рекордни криптоцени към май, след което налице имаше нова порция рекорди през октомври, преди цените да се отдръпнат към края на годината.

Средно за месец през 2025 г. на криптоплатформите са били търгувани активи за 1,7 трлн. долара, което е с 20% под рекорда от 2021 г. от 2,18 трлн. долара. Само през януари 2025 г. изтъргувани са били 2,47 трлн. долара в криптовалута – шести по големина месечен размер в историята. Този януари обаче сигнализира за по-смекчено начало на годината.

Поевтиняването на биткойна с 8% и на етера с 5% миналия месец само засили настроенията срещу поемането на риск, натежавайки върху активността на водещите борси. Криптоборсите са записали 1,2 трлн. долара от криптотърговия – 6% от декември, но все пак с 51% под януари 2025 г., показват данни на Тhe Block. Това е и третият най-малък размер от 15 месеца, изпреварен само от октомври 2024 г. и декември 2025 г. със съответно 1,14 трлн. долара и 1,13 трлн. долара.

Ранните данни от 2026 г. показват, че може би предстои промяна в това как криптопазарът се държи след пиковете на бичи цикъл. Бичата серия от 2017 г. бе последвана от дълбока криптозима, която започна през януари 2018 г. и предизвика спад на месечна основа от 56% в търгуваните обеми. Също така бяха необходими десет месеца, за да може търгуваните обеми да се стабилизират и да започне възстановяване.

Три години по-късно, между май и юли 2021 г., друг бичи цикъл завърши с рязка корекция на пазара, предизвикана от регулаторен натиск и макроикономическа несигурност, като намали обема на търговията със 73% само за два месеца. Точно година по-късно, през май 2022 г., друг голям пазарен шок намали обема на търговията с 26% само за един месец, но този път на криптоборсите им бяха необходими близо 15 месеца, за да се съвземат.

Засега корекцията на криптопазара в края на 2025 г. изглежда по-различна. Въпреки че обемът на търговията спада с 49% само за два месеца, по-малко от 2018 г. и 2021 г., търговската активност започна да се възстановява само три месеца след корекцията, като се увеличи с 6% между декември и януари.

Макар че все още е рано да се определи дългосрочна тенденция, това може да сочи към промяна в поведението на пазара след бичия период, при която активността се охлажда по-бързо от цените на криптовалутите, което предполага намалени спекулативни движения, а не широкомащабно излизане от пазара.