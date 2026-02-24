IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Биткойнът се готви за най-голямото месечно поевтиняване от криптокризата през 2022 г.

Най-старата криптовалута поевтинява с 3,5% към 8:45 ч. българско време до 63 258 долара

09:34 | 24.02.26 г. 2
Автор
Създател
Автор
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Биткойнът се готви да изпрати месеца с най-рязкото понижение на цената си от 2022 г., когато индустрията претърпя редица корпоративни кризи.

Най-старата криптовалута поевтинява с 3,5% към 8:45 ч. българско време до 63 258 долара. От началото на февруари спадът е в размер на 19%, което е напът да се превърне в най-лошото месечно представяне от юни 2022 г., съобщава Bloomberg. През същата година крахът на стейбълкойн проекта TerraUSD предизвика верижна реакция на фалити, включително на хедж фонда Three Arrows Capital и кредитора BlockFi.

Биткойнът също така се готви да запише и пети пореден месечен спад на стойността си – най-дългата такава серия от 2018 г. насам – друг тежък период за криптопазара, който тогава бе белязан от кризата след бума на първичните предлагания на монети.

Месечно изменение в цената на биткойна. Графика: Bloomberg LP Месечно изменение в цената на биткойна. Графика: Bloomberg LP

Понижението, което продължава спада в цената на криптовалутите от октомври насам, е факт на фона на засилване на настроенията срещу рисковите активи на световните пазари след новите мита, които обяви американския президент Доналд Тръмп през уикенда.

„Въпреки наратива за „дигиталното злато“ биткойнът продължава да се търгува като рисков актив. Когато макрострахът се разпали, капиталът се обръща към традиционните убежища. Биткойнът още не е стигнал дотам“, коментира Рейчъл Лукас, криптоанализатор на BTC Markets.

Монетата все повече се доближава до своята 200-седмична пълзяща средна от 58 503 долара, отбеляза в бележка анализаторът на IG Australia Тони Сикамор. Това дали ще се задържи над равнището – както успя в началото на февруари – може да определи и това дали цената ще се стабилизира.

В същото време спад под зоната на подкрепа от 58-60 хил. долара „вероятно ще отвори вратата към по-голямо отстъпление“, допълва Сикамор.

Последна актуализация: 09:34 | 24.02.26 г.
цена на биткойна криптовалути
Аз продължавам да недоумявам каква е ползата от биткойна. Да е пари - не е. Защото ако при стандартните пари имаме 4-5 % инфлация и знаем, че когато отидем някъде за 2 седмици, няма да са се обезценили безобразно, то биткойнът с тази волатилност е безобразен. За спекула явно става, но за инвестиции - как да му се определи стойността. Хитроумно изобретение е, ама е супер странно. Стейбълкойните имат много повече смисъл. Сега, който е видял перспектива в цена от 500$ и сега има, браво!
По-скоро да се готвят шаран-сектантите, да им разкажат и нови прикаки и легенди, че ако избягат и те... :)))
