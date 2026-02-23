Биткойнът се движи стремглаво надолу до под 65 хил. долара

Биткойнът продължава стремглавото си движение надолу и в понеделник на фона на новите притеснения около американската търговска политика.

Най-старата криптовалута поевтиня до под 65 хил. долара, достигайки най-ниското си равнище от поне 6 февруари, съобщава Bloomberg. Към 10 ч. българско време монетата е на ценово равнище от 65 932 долара, което е спад от над 3% за денонощието.

Етерът, на свой ред, поевтинява с 4,6% до 1884 долара, а соланата – с близо 7% до 79,35 долара. Рипълът се разделя с 3,5% до 1,37 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Движението е факт, след като американските власти обявиха в неделя, че търговските сделки, договорени с партньори, остават в сила въпреки решението на Върховния съд на САЩ, което отмени използването на извънредни правомощия от президента Доналд Тръмп за налагане на мита.

В публикация в социалните мрежи от събота Тръмп заяви, че ще увеличи митата от 10%, които обяви ден по-рано, до 15%, създавайки още икономически сътресения.

Доларът, както и фючърсите на американските акции поевтиняха в понеделник. Договорите за индекса S&P 500 са надолу с 0,5%.

„Криптопазарът продължава да е крехък, като пазарните участници разчитат на подкрепа на ниво от 60 хил. долара“, коментира Каролин Маурон, соъснователка на Orbit Markets. „Макронесигурността сега тежи върху пазара – от иранското геополитическо напрежение до американския камшичен удар с митата, и може да доведе до ново изпитание на това равнище“, допълва тя.

По-рано този месец биткойнът изтри и останалите ръстове на цената, които бе постигнат, откакто Тръмп бе преизбран за президент през ноември 2024 г. Надеждите около приятелски настроената към сектора администрация на президента изпратиха биткойна до нови ценови рекорди миналия октомври – точно преди масирана разпродажба, след която криптопазарът се оказа с изтрита над 2 трлн. долара пазарна капитализация.

Междувременно стана ясно, че листнатите в САЩ спот биткойн борсово търгувани фондове (ETF) са записали пета поредна седмица на нетен отлив на капитал – най-дългата серия от февруари миналата година – като инвеститорите са прибрали 3,8 млрд. долара за това време.

Само в рамките на 24 часа криптопазарът се е разделил с нови 100 млрд. долара стойност, по данни на CoinGecko.

„Отвъд последните новини за митата продължаващият мечи тренд подчертава колко много биткойнът „плаче за нов наратив в момента“, посочва Робин Сингх, главен изпълнителен директор на платформата за криптовалути Koinly. „Въпреки скорошния оптимизъм около Clarity Act на САЩ (проектозакона за криптовалутите, бел. ред.), той не повлия много на цените, което предполага, че този катализатор не е наративът, който ще тласне биткойна нагоре“, допълва още тя.

Прогнозата на Сингх е, че за промяна на наратива биковете ще трябва да си върнат нивото от 70 хил. долара.