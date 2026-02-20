IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Върховният съд не отказа Тръмп от търговския му лост - на ход са 10% глобални мита

Американският президент заяви, че се срамува от част от членовете на съда

22:24 | 20.02.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Американският президент Доналд Тръмп остро критикува решението на Върховния съд да отмени част от реципрочните мита, с мотив, че е превишил правомощията си. В брифинг  в Белия дом той посочи, че отново ще наложи мита, но вече позовавайки се на Закона за търговията от 1974 година, пише Bloomberg.

Агенцията коментира, че законодателният акт позволява на президента въвеждане на една ставка на мита до 15% за срок от 150 дни. Досега тази възможност не е използвана от американските президент. Сега по силата на текстовете Тръмп налага глобални мита в размер на 10%.

Доналд Тръмп започна своето изявление пред медиите с коментар, че се срамува от някои от членовете на Върховния съд, както и че част от тях са "под влиянието на чужди държави". Според разпространеното решение срещу политиката на Тръмп са гласували шестима срещу трима съдии, включително и двама ,които са били назначени от президента.

Тръмп коментира още, че в решението няма смисъл, защото законодателството му дава право да налага  пълно ембарго на вноса на стоки от дадена държава, но е и да налага мита, псочва още Bloomberg.

Свързани статии

Агенцията обръща внимание, че Върховният съд не е определи какво трябва да бъде направено с получените приходи от отменените вече мита. Ако трябва да бъдат възстановени, става въпрос за 170 млрд. долара. Това е половината от приходите от мита през миналата година.

"Ще свършим в съда за следващите пет години", каза още Доналд Тръмп относно липсата на постановление за получените досега приходи от мита.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:24 | 20.02.26 г.
търговски войни мита Доналд Тръмп икономиката на САЩ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 0
Алехандро
преди 26 минути
идеята и призива на Горсич е Конгресът да започне да си върши работата, или с други думи тарифите са негова отговорност, а не на президента.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 0
Алехандро
преди 26 минути
Сравнително лесно решение за ВС. Дори и съдии, назначени от Т. гласуваха в защита на Конституцията, или с други думи за разделение на властите. Промените, направени през 70-те години на миналия век са точно в защита на разделение на законодателната и изпълнителната власт. Сега, огромни суми ще трябва да бъдат връщани, десетки търговски сделки ще станат невалидни, съдебни дела ще бъдат заведени. Мнението на съдията Горсич е много показателно, обобщено казано -
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още