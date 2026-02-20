Върховният съд не отказа Тръмп от търговския му лост - на ход са 10% глобални мита

Американският президент Доналд Тръмп остро критикува решението на Върховния съд да отмени част от реципрочните мита, с мотив, че е превишил правомощията си. В брифинг в Белия дом той посочи, че отново ще наложи мита, но вече позовавайки се на Закона за търговията от 1974 година, пише Bloomberg.

Агенцията коментира, че законодателният акт позволява на президента въвеждане на една ставка на мита до 15% за срок от 150 дни. Досега тази възможност не е използвана от американските президент. Сега по силата на текстовете Тръмп налага глобални мита в размер на 10%.

Доналд Тръмп започна своето изявление пред медиите с коментар, че се срамува от някои от членовете на Върховния съд, както и че част от тях са "под влиянието на чужди държави". Според разпространеното решение срещу политиката на Тръмп са гласували шестима срещу трима съдии, включително и двама ,които са били назначени от президента.

Тръмп коментира още, че в решението няма смисъл, защото законодателството му дава право да налага пълно ембарго на вноса на стоки от дадена държава, но е и да налага мита, псочва още Bloomberg.

Агенцията обръща внимание, че Върховният съд не е определи какво трябва да бъде направено с получените приходи от отменените вече мита. Ако трябва да бъдат възстановени, става въпрос за 170 млрд. долара. Това е половината от приходите от мита през миналата година.

"Ще свършим в съда за следващите пет години", каза още Доналд Тръмп относно липсата на постановление за получените досега приходи от мита.